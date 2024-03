A Busca la rassegna di concerti "Musicaè": si parte venerdì prossimo con un incontro tra note e pittura

L’associazione culturale Amici della Musica prosegue la sua XX edizione della Rassegna internazionale “Musicaè con il concerto di venerdì 5 aprile alle ore 21 al Teatro Civico, presentando per la sezione “On stage le eccellenze” il Duo violoncello e pianoforte Matteo Fabi e Umberto Ruboni: la grande tradizione cameristica ottocentesca di Beethoven, Brahms e Grieg. L’appuntamento sarà l’occasione per inaugurare la mostra di pittura “Un’impronta sulla tela”, che raccoglie 44 tele con le impronte delle mani dei musicisti che sono stati i protagonisti delle diciannove stagioni concertistiche di Musiacè, rielaborate dalla pittrice Maria Gabriella Borgogno.



La mostra sarà aperta nella galleria d’arte Casa Francotto, piazza Regina Margherita, venerdì 12, 26 aprile ore 20,30 - 22,30; sabato 6, 13, 20, 27 aprile ore 10,30 - 12,30 17,00 - 19,00; domenica 7, 14, 21 aprile ore 10,30 - 12,30 17,00 - 19,00.



Per una migliore organizzazione del concerto è gradita la prenotazione al numero 339.6013250. Ingresso libero con precedenza ai soci. Con il sostegno della Città di Busca e di Sedamyl.



Programma

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Sonata N. 4 in Do maggiore per violoncello e pianoforte, op. 102 n. 1

J. Brahms (1833 - 1897)

Sonata N° 2 in Fa maggiore per violoncello e pianoforte, op. 99

E. Grieg (1843 - 1907)

Sonata in La minore per violoncello e pianoforte, op. 36