“Pippetto il topolino che voleva diventare umano”: a Cuneo si presenta il libro di Nonna Anna

Venerdì 29 marzo alle 16.30 nel salone d'onore del Comune di Cuneo si terrà la presentazione di “Pippetto il topolino che voleva diventare umano”, il nuovo libro di Anna Maria Dalmasso, insegnante cuneese in pensione che accoglie tutti con un “Ti voglio bene!” .

Dopo i “Cento racconti” scritti durante il lockdown che le sono valsi anche il premio letterario Sandomenichino Marina di Massa, Nonna Anna è tornata a scrivere con ventisei racconti movimentati sul topolino Pippetto che fa esperienze nel mondo degli umani: “Piccole storie senza pretese che hanno sempre una morale per i ragazzi”.

Per l'occasione c'è un invito speciale: “Oggi c'è Pippetto che pedala sulla sua super-bici e porta inviti ai bambini e non bambini. Inviti per la presentazione del mio libro.Vi aspettiamo il 29 marzo alle ore 16.30 nel salone d'onore del comune di Cuneo. Pippetto ha tanto da raccontare e nonna Anna è sicura che sarà una bella sorpresa”.

Edito da Primalpe, parte del ricavato del libro verrà devoluto all'Abio, l'associazione per il Bambino in Ospedale che opera nel reparto di Pediatria del Santa Croce di Cuneo.

Ogni racconto è accompagnato dalle illustrazioni di Evita Santacroce.

Per maggiori informazioni contattare Nonna Anna all'indirizzo mail dalmasso03@gmail.com