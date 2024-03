Cuneo, colpi bassi in maggioranza tra Pd e Centro per Cuneo in vista delle elezioni regionali

“Se voi sonerete le vostre trombe, noi soneremo le nostre campane!".

La storica frase pronunciata dall’ambasciatore fiorentino Pier Capponi all’indirizzo di Carlo VIII ben si attaglia alla situazione politica che si registra in questi giorni nel municipio di Cuneo, dove è in atto una lotta senza esclusione di colpi tra Centro per Cuneo e Partito Democratico.

Come se già non bastassero le tante rogne sul tavolo e la turbolenta partita della Fondazione, ad acuire la tensione in maggioranza ora ci si mettono pure nuovi elementi dettati dalle elezioni regionali di inizio giugno.

La candidatura di Maria Laura Risso, consigliera della lista civica Centro per Cuneo, aderente ad Azione, il partito di Calenda-Costa, non solo ha suscitato malumori ma determinato da parte del Pd contromisure che non si sono limitate all’invettiva.

Rientrata la candidatura, ventilata in un primo tempo, dell’assessora Sara Tomatis, i Dem sono riusciti a sedurre Franca Giordano, ex dirigente scolastica, che nel 2017 era stata eletta nella lista “Centro per Cuneo” con 439 preferenze, poi entrata a far parte della giunta nel secondo mandato di Borgna con deleghe ai servizi educativi e scolastici.

Sarà lei una delle tre candidate alla Regione insieme a Ivana Borsotto, Daniela Blengio, Maurizio Marello e Mauro Calderoni a correre per Gianna Pentenero.

È pur vero che Giordano nel 2022 non ha più fatto parte della compagine civica centrista, ma il fatto che sia ora candidata nella lista Pd nel collegio di Cuneo, rappresenta indubbiamente un tiro mancino che il segretario provinciale Calderoni e la direzione provinciale del partito hanno voluto assestare ai partner di maggioranza.

La sindaca Patrizia Manassero ha tutto il suo bel da fare ad esercitare il ruolo di pompiere perché appena si argina un incendio, ecco attizzarsi un nuovo focolaio.