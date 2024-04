Ultimo Consiglio comunale a Cherasco: la riconoscenza di Carlo Davico alla Città

Martedì 23 aprile si è svolto a Cherasco l’ultimo Consiglio comunale, dal quale stralciamo alcuni passaggi del discorso di Carlo Davico, che negli ultimi cinque anni ha guidato l’Amministrazione nella Città delle Paci.

“Questa riunione del Consiglio segna la fine del mio mandato come sindaco. Confesso che è stata un’esperienza bella, impegnativa, faticosa, ma sicuramente ricca di risultati e soddisfazioni, com’è in fondo il lavoro di un sindaco al giorno d’oggi: complicato e complesso. È stato un privilegio e soprattutto un onore servire la comunità di Cherasco in questi anni, e ho lavorato con dedizione, per rendere i cheraschesi sempre più orgogliosi della loro città. Quando ho assunto questa carica, ho promesso di lavorare instancabilmente per il bene di tutti, andando incontro alle esigenze della popolazione, e pensando soprattutto a “fare” e spero sinceramente di essere stato all'altezza di tale impegno”.

L’attuale primo cittadino ha ricordato il primo periodo del mandato, con il tragico diffondersi della pandemia.

“Abbiamo affrontato sfide difficili, come gli anni del Covid, dove le decisioni erano importanti e le responsabilità tante. Lavorato comunque per importanti opere pubbliche, per preservare il nostro patrimonio culturale, lavorato per l'occupazione e lo sviluppo economico della Città, lavorato per una vita culturale importante con numerose iniziative di alto livello, che hanno incrementato il turismo, lavorato per una qualità dei servizi invidiabile”.

Non sono mancati i ringraziamenti ai suoi collaboratori e alle persone del tessuto sociale cheraschese.

“Colgo l’occasione per ringraziare le persone che mi hanno sostenuto in questi anni, innanzitutto i Consiglieri che hanno condiviso con me questo percorso e lavorato per un unico scopo che è il bene di Cherasco e la segretaria comunale, con la quale ho condiviso alcuni anni di questa meravigliosa esperienza, per la sua sincera amicizia e collaborazione. Voglio ringraziare i dipendenti comunali per il lavoro svolto e la collaborazione necessaria a risolvere i molteplici problemi quotidiani e voglio ringraziare le tante associazioni di Cherasco che sono il cuore pulsante della città, per l’enorme lavoro svolto in questi anni per dare lustro alla nostra città. Non posso che ringraziare i vari gruppi di volontariato, per il loro straordinario impegno, per il tempo ed energia che dedicano per il bene della comunità e infine ringrazio tutte le persone che in questi anni, con il loro affetto e sostegno sono stati al mio fianco".

E quelli ai cittadini e alla famiglia.

“Sono profondamente grato per la fiducia e l'amicizia che mi hanno dimostrato i cittadini in questi anni da sindaco. Lo ripeto: fare il sindaco significa dedicare tantissimo tempo alla tua comunità, togliendo spazio ai tuoi affetti più cari e pertanto alla famiglia. Quindi, in ultimo, un doveroso enorme grazie a mia moglie e alle mie figlie, per la pazienza e la comprensione che hanno avuto in questi anni di impegno davvero intenso”.

È cominciato da qualche settimana un nuovo periodo altrettanto impegnativo, nel quale Carlo Davico, 52 anni, libero professionista, già assessore, vicesindaco e sindaco a partire dal 2009, è impegnato in una campagna elettorale incerta, che lo vede capogruppo della lista civica “La tua Cherasco”, i cui componenti verranno presentati ai lettori e agli elettori nei prossimi giorni.