Matteo Gagliasso: ambiente ed enti locali, un quinquennio all'insegna dell'azione concreta in Consiglio regionale

Matteo Gagliasso in visita alla centrale idroelettrica di Entracque

Matteo Gagliasso, consigliere regionale della Lega, riveste il ruolo di vicepresidente della commissione ambiente della Regione Piemonte.

In questi cinque anni in Consiglio Regionale ha lavorato attivamente sulle legislazioni per limitare i danni ambientali e promuovere la transizione ecologica.

Tra le varie iniziative, si è concentrato sull'implementazione di piani per il trattamento dei rifiuti e sull'individuazione delle zone idonee per lo sviluppo di impianti di energia idroelettrica ed invasi, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento e promuovere fonti energetiche pulite.

"Non possiamo ignorare il fatto che le transizioni ecologiche richiedono tempo e sforzi continui. Non si tratta di un processo che può essere completato in pochi anni, ma di un impegno a lungo termine per proteggere il nostro pianeta".

Uno dei punti focali del lavoro della Commissione ambiente è stato il trattamento dei rifiuti, con l'obiettivo di implementare un piano regionale che consenta di accedere ai finanziamenti europei e di valorizzare le realtà già funzionanti sul territorio.

Abbiamo favorito la valorizzazione delle realtà virtuose già presenti sul territorio, come quelle della provincia di Cuneo”.

Per quanto riguarda l'energia idroelettrica, Gagliasso ha evidenziato l'opportunità di sfruttare le risorse locali per produrre energia pulita, contribuendo così alla lotta contro i cambiamenti climatici.

"L'idroelettrico rappresenta una fonte di energia rinnovabile fondamentale per il futuro della nostra Regione. Stiamo lavorando per identificare le zone più adatte per lo sviluppo di nuovi impianti, garantendo la tutela dell'ambiente e il coinvolgimento delle comunità locali.

Ritengo sia importante la realizzazione nella nostra provincia di Cuneo dell’invaso artificiale di Serra degli Ulivi fra Villanova Mondovì, Chiusa Pesio e Pianfei, i cui lavori dovrebbero iniziare il prossimo giugno”.

Inoltre, Gagliasso ha ribadito l'importanza dell'idrogeno come carburante del futuro, con potenziali applicazioni nel settore dei trasporti.

"L'idrogeno offre un'opportunità unica per ridurre le emissioni e promuovere la mobilità sostenibile. Stiamo lavorando per mappare le zone di produzione di idrogeno e creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo di questa tecnologia".

Gagliasso afferma l'importanza delle leggi regionali per promuovere l'autonomia dei territori e garantire una partecipazione democratica nei processi decisionali.

"Le leggi regionali sono strumenti fondamentali per promuovere lo sviluppo e garantire il benessere delle comunità locali.

La n° 26 del 20 dicembre 2022 rappresenta un importante cambiamento per le fusioni tra i Comuni del Piemonte .

Infatti la legge prevede che l'accorpamento di due o più enti locali potrà avvenire solo se la maggioranza dei cittadini di ogni Comune coinvolto esprimerà il proprio assenso tramite referendum.

Questa svolta mira a garantire una maggiore democrazia e partecipazione nel processo decisionale, dando ai cittadini un ruolo determinante. Il gruppo della Lega, in Consiglio regionale, ha espresso forte sostegno alla legge, sottolineando l'importanza di portare avanti l'autodeterminazione dei territori.

Sono convinto che la nuova procedura abbia introdotto un nuovo modello per le fusioni tra Comuni, con l'obiettivo di favorire scelte condivise per il futuro dei territori, promuovendo una maggiore democrazia e coinvolgimento dei cittadini”.