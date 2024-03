A Boves una serata incentrata sulla scoperta del Senegal

Il Senegal è famoso per le bellezze naturali, per lo spirito artistico dei suoi abitanti, per la musica, per l’artigianato, per le spiagge coronate da palme e per quello che la sua capitale, Dakar, richiama alla mente.



Il Senegal conta ben sette siti Unesco, tra i quali L'isola di Gorée che si trova al largo della costa del Senegal, di fronte a Dakar e dal XV al XIX secolo fu il più grande centro di tratta degli schiavi della costa africana.



Il Santuario di Djoudj situato nel delta del fiume Senegal, è una zona umida di 16 000 ettari, comprendente un grande lago circondato da ruscelli, stagni e acquitrini.



La città di Saint-Louis fondata come insediamento coloniale francese nel XVII secolo, fu urbanizzata a metà del XIX secolo. Fu capitale del Senegal dal 1872 al 1957 e svolse un importante ruolo culturale ed economico in tutta l'Africa occidentale.



Venerdì 29 Marzo alle ore 21 Auditorium Borelli, Boves – Piazza Borelli

Ingresso gratuito



Grazia Bertano, fotografa, presidente di Cuneofotografia, ha al suo attivo numerose mostre e serate di videoproiezione. Insegna fotografia e Photoshop ed ha un canale YouTube con oltre 200 video di Photoshop, fotografia, montaggio video e viaggi.