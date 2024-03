Fantasy & Hobby 2024: la Fiera della Creatività, Hobbistica e Arti Manuali

Ultimi giorni di fervidi preparativi per l'edizione della Fiera Creativa della Città di Genova, Fantasy & Hobby, in programma da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024 nella suggestiva location dei Magazzini del Cotone nell'area del Porto Antico, il centro congressi ed eventi del water front genovese. La manifestazione, giunta alla sua 25a edizione, si conferma ancora un importante appuntamento dedicato alla creatività manuale e continua ad attestarsi come l'unica fiera dedicata interamente all'hobbistica nella Regione Liguria.

Fantasy & Hobby è l'occasione per incontrare le aziende produttrici e i rivenditori del settore dell'hobbistica femminile e permette di scegliere tra le varietà di prodotti e di evolvere le tecniche del mondo creativo. La presenza di importanti aziende ed operatori del settore ha costituito sempre un importante punto di riferimento per chi è alla ricerca delle ultime novità del mercato.

Attraverso il sito, in cui è pubblicato l'elenco dei produttori e rivenditori partecipanti, sarà possibile avere maggiori informazioni, anche sui corsi e le dimostrazioni contattando direttamente gli espositori. Tutte le informazioni su come arrivare e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito Fantasy&Hobby.it da dove è possibile anche scaricare il biglietto ridotto.

Inoltre è possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Fantasy & Hobby.

L'orario di apertura di Fantasy & Hobby 2024 a Genova è dalle 9:30 alle 18:30 per tutte e tre le giornate.

Biglietti

L'ingresso è di 7 euro l'intero e di 5 euro il ridotto scaricabile dal sito www.fantasyehobby.it

Fantasy & Hobby vi aspetta ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova dal 5 al 7 aprile 2024!