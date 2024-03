Le Uova della rinascita si schiudono al Festival delle Magie di Vinovo

Castello Della Rovere, Vinovo, prova di videomapping 2024

Dopo il successo ottenuto nella primavera del 2023, il Festival delle Magie torna a Vinovo con un programma ancor più ricco di momenti spettacoli e culturali. Ce ne parla Romano Vola, che del progetto è l’ideatore, assieme a Letizia Rivetti e Giordano Berti:

“Premesso che tutto ciò che suscita emozioni è magia – spiega Vola –, il Festival delle Magie è concepito come un contenitore delle più svariate forme spettacolari e discipline artistiche capaci di coinvolgere emotivamente spettatori di ogni età ed estrazione culturale. Il nostro intento è di trasportarli nella dimensione magica del sogno, dell’illusione, del surreale”.

Ma cosa troveranno, precisamente, i visitatori del Festival delle Magie?

“Il programma di spettacoli e intrattenimenti è assai vario. Videomapping, installazioni light&sound e vari artisti di strada: un illusionista, un ipnotista, un ventriloquo, una fantasista in giocolerie con attrezzi luminosi, una sciamana col rituale del tamburo. Inoltre, ci sarà un Mercato chiamato ABRACADABRA, con bancarelle di artigianato artistico, editoria a tema esoterico, talismani, incensi, candele profumate, accessori ispirati al mondo della natura, cosmetici naturali. Ovviamente ci saranno anche degli esperti nelle arti divinatorie con i tarocchi, le rune, i cristalli e quant’altro”.

Cartomanzia coi Tarocchi di Besançon

Non avete previsto di soddisfare anche il palato dei visitatori?

“Certo che sì! Abbiamo organizzato un Arcipelago dei Gusti con prodotti d’eccellenza da portare a casa. Sarà presente anche una gelateria artigianale di Vinovo e due punti di ristoro con tante leccornie, dalle pietanze ai secondi ai dolci”.

Può dire ai nostri lettori quali sarà il momento clou del Festival delle Magie?

“Sarà una sera davvero straordinaria per i tanti momenti d’intrattenimento adatti sia agli adulti, sia ai bambini, con due momenti di grande impatto. Alle 21 comincia la proiezione di un videomapping sbalorditivo che occupa l’intera facciata del Castello e ci farà assistere alla creazione dell’universo a partire dall’uovo cosmico. Alle 22:30 inizierà uno spettacolo altrettanto emozionante di fuochi e danze aeree. Voglio ricordare che tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito”.

Scena da “Belfagor”, spettacolo di Lux Arcana

A proposito, come mai è stato scelto l’uovo come immagine simbolo del manifesto?

“Assieme alla designer Letizia Rivetti e allo scrittore Giordano Berti, con i quali condivido il progetto della manifestazione, e ovviamente d’accordo con l’Amministrazione comunale, abbiamo voluto ricordare che il territorio di Vinovo, pur essendo a due passi da Torino, è vissuto per secoli di agricoltura e di allevamenti, in particolare di galline ovaiole. E poi c’è un altro dettaglio curioso. Dentro il castello di Vinovo si può ammirare un antichissimo dipinto con la mitica fenice che esce da un uovo tra le fiamme. È un emblema di rinascita che ben si sposa con il periodo pasquale e soprattutto è un emblema di speranza, in questi tempi non proprio tranquilli. Tra l’altro, all’interno del castello si potrà visitare una mostra davvero originale dedicata alle uova nei miti di tutto il mondo, nelle religioni, nella magia e nelle tradizioni popolari”.

Fregio con l’Araba Fenice, Vinovo, Castello Della Rovere, 1520 ca.

Quindi chi verrà al Festival delle Magie potrà visitare anche la mostra?

“Certamente! E sono sicuro che tutti, adulti e bambini, resteranno a bocca aperta davanti alle videoinstallazioni realizzate appositamente da creatori di arte digitale. E saranno meravigliati anche dai tanti oggetti curiosi raccolti per questa esposizione, come le uova magiche africane, le preziose uova di Fabergé, le splendide uova dipinte a mano da artiste ucraine, rumene e moldave, così come dalla raccolta di favole illustrate che hanno come protagoniste le uova. Ci sarà anche una stanza dedicata interamente alle uova di Vinovo che mostrerà una tradizione ormai scomparsa ma incredibilmente affascinante”.

Uova di Fabergé, repliche degli originali al Museo Fabergé di San Pietroburgo

Ricordiamo allora i dati più importanti per non perdere questo evento straordinario.

Il Festival delle Magie si svolge a Vinovo il 13 Aprile, a partire dalle 17 sino alle 24, nel Giardino del Castello Della Rovere e nell’antistante Piazza Rey.

L’ingresso è gratuito per tutti.

Per informazioni: Comune di Vinovo, 011.9620413 - manifestazioni@comune.vinovo.to.it

SITO WEB: comune.vinovo.to.it/it-it/appuntamenti/mostra-ab-ovo-e-festival-delle-magie-2024-99947-1-f3667f98d865421b7ad85a42d87ffbfe