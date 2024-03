Mombasiglio al voto, Basilio Buzzanca si candida a sindaco

Scioglie le riserve e si candida a sindaco di Mombasiglio Basilio Buzzanca.

Pensionato, sessant'anni, per oltre quarant’anni vice comandante dei Carabinieri di Mombasiglio, sarà in corsa per il municipio alle elezioni amministrative del prossimo giugno.

“Sono a Mombasiglio dal 1981 - ci spiega telefonicamente - e voglio mettermi a disposizione per il paese nella convinzione che, in amministrazione, il primo cittadino sia non la figura più importante ma quella che si mette per prima a servizio della comunità. La squadra che ha scelto di darmi fiducia è composta da otto persone, quattro giovani e quattro donne che sono pronti a mettersi a lavorare e a dedicare il proprio tempo al paese”.

Già impegnato nelle attività della pro loco Mombasiglio e scultore nel tempo libero, Buzzanca sul programma anticipa: “Abbiamo diverse proposte per il paese, semplici ma concrete: interventi sulle infrastrutture e opere pubbliche. Siamo e saremo a disposizione di ogni cittadino per raccogliere consigli, suggerimenti e critiche. Auguro buona fortuna ai miei candidati consiglieri e anche all’altra lista”.

Al momento sono due i candidati che hanno ufficializzato la candidatura a sindaco, Basilio Buzzanca e Daniele Cora, consigliere uscente.

A giugno saranno 172 i comuni della Granda al voto; gli elettori saranno chiamati alle urne nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno prossimi.