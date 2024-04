La lista Energie Nuove, insieme a Alba in Azione e Più Europa Alba: “Alle Amministrative appoggiamo Alberto Gatto”

In vista delle prossime elezioni Comunali dell'8 e 9 giugno in cui anche Alba dovrà scegliere il proprio primo cittadino la lista Energie Nuove ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la dichiarazione di appoggiare la candidatura a sindaco di Alberto Gatto.



"Con orgoglio - si legge nel post - siamo lieti di comunicare che la lista Energie Nuove, insieme alle forze politiche Alba in Azione e Più Europa Alba, ha deciso a maggioranza di appoggiare la candidatura di Alberto Gatto a Sindaco di Alba.

Dopo queste settimane di confronto avuto con lui - dichiara Giacomo Prandi - reputiamo Alberto capace di incarnare perfettamente quei valori liberali, democratici e riformisti che rappresentano il lavoro di aggregazione, ascolto e dialogo fatto da noi in questi in mesi. - prosegue Prandi - Ci mettiamo a disposizione della coalizione perché siamo certi che con lui sarà possibile portare avanti il nostro obiettivo di operare un importante ricambio generazionale nella vita politica ed amministrativa albese.

Gli oltre 15 anni di esperienza amministrativa, uniti alla sua giovane età, rappresentano una garanzia di capacità, concretezza e buon senso, - dichiara Luca Foglino, coordinatore di Alba in Azione - caratteristiche indispensabili per candidarsi a governare la Città e che come gruppo cittadino di Azione non possiamo che sposare appieno- conclude Foglino.

Sono molto contenta di questa scelta di campo, - dichiara Alice Depetro, rappresentante di Più Europa - in piena coerenza con le scelte fatte in regione e per le elezioni europee con la lista Stati Uniti d’Europa. Con Energie Nuove porteremo avanti quelle idee e quel modello anche ad Alba, in supporto di Alberto Gatto - conclude Depetro".



La scelta di "Energie Nuove" fa seguito al botta e risposta (qui) consumato nei giorni scorsi tra il gruppo cittadino "Alba in Azione" e il coordinamento provinciale "Granda in Azione", che aveva comunicato l’adesione al partito di Carlo Calenda di Fernanda Abellonio, assessore uscente della Giunta Bo, intenzionata a sostenere la coalizione di centrodestra. Qui (https://www.lavocedialba.it/2024/04/24/leggi-notizia/argomenti/politica-17/articolo/azione-piemonte-mette-il-punto-ad-alba-nessun-coordinatore.html) la controreplica arrivata dai vertici regionali del partito.