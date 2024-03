Piasco, Stefania Dalmasso candidata sindaco della lista “Progetto Comune”

Si chiamerà “Progetto Comune” la lista che a Piasco avrà come candidata sindaca Stefania Dalmasso, consigliere uscente di minoranza.

“Il nostro – spiega Dalmasso - è un gruppo formato da persone che da sempre vivono attivamente il paese, operano all’interno delle associazioni, dell’oratorio, abitano, lavorano e crescono i propri figli a Piasco.

Crediamo molto nell'apporto dei giovani ed è da loro vogliamo ripartire.

Ci sono, tra gli altri, due studenti universitari ed animatori di oratorio, Marco Fina e Morena Chiavassa (ex “magnina” del Carnevale).

Proporremo un programma concreto, responsabile ed aperto al confronto, che intendiamo realizzare con il coinvolgimento attivo di tutte le forze sociali, civili e religiose, presenti sul territorio. Attueremo il “bilancio partecipativo”, che permette ai cittadini di partecipare in modo diretto alle scelte e agli investimenti dell’ente ed inizieremo presto a coinvolgerli. Istituiremo e soprattutto convocheremo sovente le Consulte comunali, composte da cittadini di varie età e con diverse professioni, per la valutazione/decisione di nuove proposte da porre all’attenzione dell’amministrazione”.

Ed è proprio sul tasto della partecipazione che fa leva Dalmasso.

“Vogliamo – argomenta - che Piasco diventi un paese a misura d’uomo. Gli spazi urbani devono mettere al centro le persone, l’ambiente, il benessere collettivo, diventando luoghi in cui ricostruire il senso di comunità. Creeremo isole di socialità in paese, elaboreremo e attueremo un programma con e per i commercianti coinvolgendo le numerose associazioni presenti sul territorio piaschese ad eventi culturali ed artistici che coprano tutto l’anno cercando di creare poli di attrazione in grado di invogliare la gente a venire a Piasco”.

Ambiziosi i progetti che la candidata sindaca e i suoi candidati consiglieri di “Progetto Comune hanno in mente per rivitalizzare il paese.

“Ci stiamo confrontando con gli uffici preposti – afferma - per la riqualificazione dell'edificio delle ex scuole medie, nel pieno rispetto dei vincoli storici, che vogliano adibire a biblioteca, con annesse aule di studio e ricerca dove sarà ricavato uno spazio di comunità giovanile, mantenendo lì il campo sportivo, con la riqualificazione degli spogliatoi. L’Ala della Pace potrà essere adibita a Circolo di socialità per i "nuovi" anziani con all’esterno l’allestimento di una pista da ballo per le serate estive.

Prevediamo anche una pista di pump truck a Sant’Antonio e particolare attenzione la dedicheremo alla mensa e al doposcuola”.

Tutti questi progetti e la lista completa dei candidati, che è praticamente conclusa, verranno illustrati alla cittadinanza lunedì sera 22 aprile alle 20,45 alla sala polivalente dottor Serra. La presentazione ufficiale nel capoluogo sarà preceduta da una serata presso il Circolo Acli di S. Antonio

lunedì 8 aprile sempre alle 20,45.

Da Dalmasso arriva poi un singolare invito ai suoi due competitor, Giancarlo Panero e Paolo Moro.

“Solitamente – dice - gli inviti alle donne arrivano dagli uomini, ma a me piace pensare che il cambiamento inizi anche dalle piccole cose e così voglio essere io ad invitare i due uomini candidati sindaco, Giancarlo Panero e Paolo Moro ad un incontro aperto al pubblico nel mese di maggio in piazza Biandrate, che per una sera potrà diventare un luogo in cui poterci confrontare apertamente e serenamente sul futuro del nostro paese. Sono certa che non riusciranno a dire di no ad una donna”.