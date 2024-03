Da Miss Italia all'Isola dei Famosi: Francesca Bergesio in partenza per l'Honduras

Dall'8 aprile ripartirà il reality dei naufraghi, l’Isola dei Famosi. Del cast farà parte anche la 19enne di Cervere Francesca Bergesio, miss Italia 2023 e ormai lanciata nel mondo dello spettacolo. La bellissima Francesca è pronta a raggiungere Cayo Cochinos in Honduras.

La partecipazione al reality sarà sicuramente un altro trampolino di lancio per lei, come lo è già stato per tante showgirl.

Vladimir Luxuria sarà alla conduzione con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti. Elenoire Casalegno sarà invece l'inviata.

Un cast davvero variegato e finalmente ufficiale quello che parteciperà all'edizione 2024.

Joe Bastianich, imprenditorie ed ex giudice di Masterchef; Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia, Aras Şenol, Çetin nella serie Terra Amara; il modello Artur Dainese e Samuel Peron, maestro di ballo e icona assoluta di Ballando con le stelle. Sul fronte femminile confermata la presenza della campionessa di scherma Valentina Vezzali; Marina Suma, attrice di "Sapore di Mare"; un'altra attrice, Maitè Yanes, la "nostra" Francesca Bergesio, la showgirl Matilde Brandi, la ballerina e modella Greta Zuccarello e la ex pornostar Selen.