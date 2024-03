Il giorno più corto, stanotte scatta l'ora legale

Pasqua quest'anno fa rima con cambio dell'ora, come era successo nel 2002 in questa stessa data. Entrerà in vigore alle 2.00 di questa notte, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, l’ora legale.

Un'ora di sonno in meno ma giornate più lunghe

Come consuetudine, in tale data ed a tale orario bisogna cambiare l'ora dell'orologio, portandolo 60 minuti in avanti, mentre i dispositivi elettronici più tecnologici come gli smartphone sono soliti aggiornarsi automaticamente. E' consigliabile ricordarsi di aggiornare gli orologi prima di andare a dormire o comunque farlo la mattina al risveglio. L'ora legale torna il 27 ottobre

L'ora solare (e dunque gli orologi che tornano indietro di un'ora), è fissata per domenica 27 ottobre.

La definizione internazionale di ora legale è riferita al fuso orario e si definisce come anticipo di 60 minuti rispetto all'UTC (Coordinated Universal Time) nel periodo definito dalla legge. Il fuso orario italiano è UTC + 1 ed aggiungendo l'ora legale abbiamo UTC + 2.

In passato i giorni del cambio dell'ora erano definiti di volta in volta, mentre oggi in attuazione di una direttiva europea è stato semplificato il processo definendo convenzionalmente l'entrata dell'ora legale nell'ultima domenica di marzo ed il ritorno all'ora solare l'ultima domenica di ottobre.

Dal 1980 si applica in tutta la comunità europea

L'ora legale fu introdotta per la prima volta in Italia il 3 giugno del 1916, dal 1980 si applica a tutta la comunità europea. La durata del periodo di ora legale si è modificata nel tempo: fino al 1980 durava 4 mesi, dalla fine di maggio alla fine di settembre, dal 1981 al 1995 durava 6 mesi, dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre, dal 1996 ad oggi dura 7 mesi, come abbiamo visto dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di ottobre.

Il cambio dell'ora avviene sempre nelle ore notturne per arrecare il minor disagio alle persone, in particolare il sistema dei trasporti riduce al minimo le problematiche di orario con il cambio tra le 2 e le 3 di notte. L'idea di introdurre l'ora legale nasce dal bisogno di ottimizzare l'uso della luce solare al fine di ottenere un risparmio nel consumo di energia, tema molto sentito in particolare durante la crisi energetica degli anni 60 e 70.

L'ora legale viene applicata nelle modalità indicate per l'Italia a tutti i paesi membri della comunità europea. Paesi come Cina, Maldive, India, Thailandia, Tunisia, Zanzibar, Mauritius, Madagascar, Seychelles, Filippine, Egitto non hanno l'ora legale. Nell'emisfero australe il periodo di applicazione dell'ora legale è invertita rispetto all'emisfero boreale, come l'Australia dove l'ora legale parte ad ottobre e finisce a marzo; inoltre non applicano l'ora legale i territori di Queensland, Northern Territory and Western Australia.