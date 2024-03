Appuntamenti nella Granda per il ponte di Pasqua... meteo permettendo

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Ad Alba, in zona Santa Rosalia, sabato 30 marzo è in programma una caccia alle uova di Pasqua per i bambini. I partecipanti avranno dieci minuti per trovare più uova possibili e riporle nel cestino: in base al numero di uova scovate riceveranno altrettanti dolci di cioccolato. Sarà inoltre nascosto un unico magico uovo dorato; chi lo scoverà avrà un premio speciale. Tutti gli altri bimbi riceveranno comunque palloncini colorati. Una volta terminata la caccia, i bimbi potranno decorare le loro uova che porteranno poi a casa. L’appuntamento è dedicato ai bambini di età compresa fra i 4 e 10 anni d’età che si cimenteranno nella ricerca di uova pasquali.

A seguire merenda per grandi e piccoli. Info: www.facebook.com/francesca.creatordigitale.mo

La Fiera di Pasquetta si terrà lunedì 1° aprile a Bra in piazza Giolitti con tanti eventi in programma, tra cui la Fiera zootecnica. Fin dalla prima mattinata, sotto la copertura in cemento verranno esposti i migliori bovini di razza piemontese, in gara per aggiudicarsi la palma dell’esemplare al vertice delle diverse categorie. La parte centrale della piazza sarà invece dominata dal grande Mercato dei produttori con in vendita il meglio della produzione enogastronomica locale. Sono previsti una serie di laboratori didattici, ci saranno vivaisti, stand di piccoli animali e attrezzi da giardino e l’esposizione dei trattori d’epoca. Anche quest’anno si potrà gustare la tradizionale grigliata mista con salsiccia di Bra a 15 euro, su prenotazione, e ci saranno tante proposte appetitose preparate dagli “Artigiani del gusto”. Nel pomeriggio alle 16 si esibiranno i Trelilu con lo spettacolo “Mai a Basta!”, ad ingresso gratuito. Saranno aperti per l’occasione: il Museo Civico Craveri di storia naturale, il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo. Info: www.turismoinbra.it

Nella magnifica cornice del Castello dei Conti Roero a Monticello d’Alba, si potrà trascorrere la giornata del lunedì di Pasquetta, 1° aprile, alla scoperta del Castello e dei segreti del romantico parco del maniero. Verranno proposte visite guidate all’interno del Castello e il Parco Roero Family Tour, pensato per coinvolgere le famiglie con bambini e che consentirà di visitare il parco che circonda il maniero. Il magico laghetto, i secolari tigli, la leggenda del fantasma di Chiara, il suggestivo cimitero dei cani della famiglia Roero… e molto altro ancora! Peccato che la guida sia un po’ smemorata e spesso si dimentichi dove si trovano certi particolari. Ed ecco allora che a tutti i partecipanti verrà consegnata una mappa, un kit di gioco per aiutare la guida a ritrovare particolari architettonici e botanici nascosti nel parco: saprete aiutarla a ritrovarli? In cambio dell’aiuto, una dolce sorpresa a tutti i bambini per celebrare la Pasquetta!

In caso di maltempo, il format per famiglie verrà riadattato per gli interni del castello.

Info e prenotazioni su www.turismoinlanga.it

Il Castello di Manta si prepara ad accogliere i visitatori anche nel fine settimana di Pasqua. Fra le proposte, meteo permettendo, c’è Pasquetta al Castello (lunedì 1° aprile) all’aperto. Se non pioverà o non farà freddo, si potrà fare i picnic in giardino e prima e dopo l’ora di pranzo si potrà partecipare a laboratori manuali per bambini e assistere a divertenti animazioni durante le diverse visite guidate del castello. Sono in vendita di cestini picnic, su prenotazione. Le visite guidate inizieranno ogni mezz’ora dalle 10.15 alle 17.15. Il Castello di Manta è anche regolarmente aperto e con possibilità di visite guidate domenica 31 marzo, giornata di Pasqua e poi, sempre, dal mercoledì alla domenica. Info: https://fondoambiente.it/eventi/pasquetta-al-castello-manta

I Castelli di Lagnasco riaprono le porte sabato 30 marzo. Il percorso museale si arricchisce di una mostra d’arte allestita negli ambienti dei Castelli (inclusa nel biglietto d’ingresso e nella visita guidata). “Metamorfosi” è la prima parte della rassegna, un titolo evocativo che esprime il tentativo di far dialogare, e reciprocamente valorizzare, opere contemporanee in ambienti che lasciano al visitatore l’immaginare antiche storie. La seconda parte della rassegna, al termine del percorso museale, porta il titolo “Powerflower”: dalle figure semplici che la natura offre, prendono forma grandi sculture di cartapesta. Info e orari: www.facebook.com/castellidilagnasco

A Monforte d’Alba lunedì 1° aprile ci sarà la merendina nella Saracca. Nel giorno di Pasquetta, a partire dalle 12.00 da piazza Umberto I, degustazioni di piatti e di vini locali per le vie del centro storico, giochi ed intrattenimento per i più piccoli, musica. Su prenotazione. Menù completo 30 euro.

Info: www.facebook.com/prolocomonforte

A Castiglione Tinella è in calendario Pasquettona il 1° aprile andando alla scoperta dei sentieri naturalistici, nel parco "Versi in Vigna"... o della mostra fotografica dedicata alla Contessa di Castiglione. Dalle 11 al tramonto sarà possibile degustare specialità gastronomiche accompagnate dai vini della locale Bottega del Vino Moscato o da birra artigianale.

Info: www.comunecastiglionetinella.it/eventi e www.facebook.com/ComuneDiCastiglioneTinella

Lunedì 1° aprile è organizzato il Picnic in vigna a Serralunga d'Alba. Il pranzo all'aria aperta comprende un antipasto, un primo, un secondo, dolce e acqua a 15 euro. Appuntamento dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Maria Cappellano, presso il cortile del Municipio dove verrà distribuito il cestino con il pranzo. Dopo una camminata sul sentiero tra le vigne di Serralunga. Si farà il pranzo in un prato con giochi ed intrattenimento per bambini. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/prolocoserralunga

Ritorna il tradizionale appuntamento di Pasquetta a Mondovì Piazza. Nella splendida cornice di Piazza Maggiore sarà possibile gustare un ricco menu che prevede antipasti (salamino, formaggio e frittata), seguiti dalla grigliata di carne con patatine fritte, tutto accompagnato da vino e acqua. Chiuderà il pasto un goloso dolcino. Costo: 18 euro adulti, 10 euro bambini fino a 10 anni.

Sarà possibile visitare tutti i beni culturali cittadini quali il Museo della Stampa, il Museo della Ceramica e la Torre Civica del Belvedere. Presso l'Ufficio Turistico ubicato in Piazza Maggiore, saranno inoltre a disposizione le audioguide gratuite per visitare il rione di Piazza, in compagnia di una voce narrante. Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

Torna a Pamparato la storica manifestazione “Maestri del gusto in fiera”, che si terrà nel giorno di Pasquetta con le degustazioni dei prodotti locali tipici, curate dai “maestri del gusto” pamparatesi. Si tratta della famosa polenta di “furmentin”, di formaggi, miele e paste di meliga di Pamparato. I ristoranti locali proporranno i piatti della tradizione nelle svariate forme. Si potranno fare passeggiate a piedi e in e‐bike, accompagnati da guide esperte, alla scoperta delle meraviglie nascoste del territorio. Ci sarà l’occasione di partecipare a visite guidate che avranno come fulcro il Castello dei Marchesi Cordero di Pamparato, che ospiterà oltre alle prestigiose mostre stanziali, la mostra fotografica “Scatto a Pamparato” di Roberto Croci e le opere artistiche di numerosi pittori e scultori. Le visite si estenderanno anche alla Chiesa Parrocchiale di San Biagio ed alla Cappella di San Bernardo del 1200, veri e propri gioielli dell’arte religiosa. Sono previsti musica occitana del gruppo QuBa Libre, intrattenimenti ludici di “Nulla di Serio”, dimostrazione di giochi e mestieri antichi e il mercato dei prodotti tipici. Nel tardo pomeriggio si potrà godere poi di un momento dicato al benessere con il suono presso il Salone del Castello Cordero.

Info: www.comune.pamparato.cn.it

Per celebrare l’inizio della Primavera torna il tradizionale Trekking di Pasquetta, un appuntamento che il Parco fluviale Gesso e Stura di Cuneo propone a grandi e piccini per passare il Lunedì dell’Angelo immersi nel verde e in buona compagnia. Il ritrovo è previsto alle 9.45 alla Casa del Fiume dove i partecipanti potranno conoscere gli operatori del Parco e dividersi in gruppi per seguire il percorso scoprendo tante particolarità nascoste dalla natura ad un passo dal centro cittadino. Si raggiungerà il Giardino Lipu di Viale Angeli, un vero scrigno di biodiversità pronto ad aprire i suoi cancelli per festeggiare l’arrivo della bella stagione osservando i meravigliosi uccelli che lo popolano. Al termine della visita chi lo desidera potrà consumare il suo pranzo al sacco al Bosco di Camilla in attesa della lettura spettacolo. Alle 14.30 l’attore e regista Pino Costalunga proporrà una performance divertente e ironica, ma capace di raccontare ai più giovani la figura della biologa Rachel Carson, riconosciuta come la madre dell’ambientalismo americano. In caso di pioggia lo spettacolo sarà allestito presso Sala San Giovanni in Via Roma 4, mentre il trekking sarà annullato. Info: www.parcofluvialegessostura.it/al-parco-fluviale-fiorisce-la-primavera-arrivano-il-trekking-di-pasquetta-e-il-pic-nic-a-piedi-nudi e www.facebook.com/parcofluvialegessostura

Nel periodo di Pasqua il Parco del Monviso organizza due attività rivolte a famiglie con bambini: sabato 30 marzo una passeggiata guidata sul Sentiero delle Ochette di Villafranca Piemonte e lunedì 1° aprile una speciale visita al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello “Pesci (d’Aprile) al Museo”, una visita con l’accompagnamento di una guida parco alla scoperta della fauna che popola i corsi d’acqua del territorio. Tra fauna ittica tipica delle valli del Monviso e specie aliene che si stanno diffondendo in questa zona, si scoprirà qualcosa di più su questi animali poco visibili ma di grande importanza per la biodiversità locale. Vista la particolare data, non mancherà qualche scherzo! L’attività, gratuita e rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 12 anni, si svolge in due turni di un’ora e 30 minuti ciascuno alle ore 14.45 e alle ore 16.30; sono disponibili 5 posti per ciascun turno. La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito www.parcomonviso.eu . Per info, scrivere a: monviso@itur.it .

Pian Munè di Paesana è pronta ad accogliere i suoi frequentatori sabato 30, domenica 31 e lunedì 1° aprile. Sabato 30 marzo ci sarà una “Caccia alle uova nel Bosco della Trebulina” con orario a scelta tra il mattino (ore 10) oppure il pomeriggio (ore 14). Una caccia al tesoro a tema pasquale con una dolce sorpresa per tutti. La partecipazione è fissata a 5 euro. Domenica 31 marzo sarà la volta della gastronomia e del buon mangiare nei rifugi, a scelta tra il rifugio a valle (Menù fisso con possibilità di variazioni) oppure rifugio in quota (Menù di Pasqua oppure alla carta). A Pasquetta si potrà pranzare a scelta tra il Rifugio a valle e il Rifugio in quota con Menù Grigliata di Carne o Vegetariana, dolce e acqua a 26 euro. Info: www.pianmune.it .

A Cuneo, ogni ultimo sabato del mese, dalle 8.00 alle 18.00, sotto i portici che circondano Piazza Europa e Corso Nizza, tornano le bancarelle di antichità e collezionismo per il tradizionale mercatino Trovarobe.

Lunedì 1° aprile dalle 9.30 alle 19.30 in via Roma a Limone Piemonte torna il Desbarasso con le offerte dei commercianti limonesi. Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Appuntamento a Saluzzo con il MercAntico di Pasquetta in Piazza Garibaldi dalle 8 alle 18. Oggetti di vario genere, dalla cura della persona all’arredamento per la casa e di vario materiale, dal legno alla ceramica, torneranno a invadere le vie pedonali. Il mese di aprile si aprirà con un’intera giornata da vivere all’insegna del vintage e del collezionismo. Protagonisti l’antiquariato minore, l’hobbistica e l’usato con decine di bancarelle che saranno la vetrina di oggetti di qualsiasi genere: fumetti e libri usati, monete, orologi, quadri, vinili, mobili. Info: https://fondazionebertoni.it

L’Ecomuseo del Marmo di Frabosa Soprana invita per il giorno di Pasquetta ad un’escursione dedicata alla pietra povera, quella delle antiche borgate, delle stalle sperdute, dei nuclei abbandonati: un patrimonio da riscoprire. “L’altro lato del Prel: Case Ciarancia, escursione a un nucleo di antiche stalle dimenticate dal tempo” è il titolo dell’iniziativa. Il ritrovo è previsto alle 9.15 presso il parcheggio della seggiovia Monte Moro, cui seguirà il trasferimento in auto alla Borgata Seccata. Necessario abbigliamento da trekking, merendina o spuntino e un allenamento alla camminata per almeno tre ore e mezza. Massimo 15 partecipanti, su prenotazione.

Info: www.facebook.com/frabousan

Castelli aperti

Le visite al castello di Casotto, a Garessio, inizieranno sabato 30 marzo e termineranno domenica 27 ottobre. I tour guidati saranno alle ore 10, 11,30, 14, 15,30, 17 (la visita dura un’ora e mezza). Nei mesi di marzo, aprile, maggio il castello sarà aperto il sabato, la domenica e festivi (1° aprile, 25 e 26 aprile, 1° maggio). Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 (include la visita guidata). La prenotazione e l’acquisto dei biglietti si effettuano online su www.kalata.it selezionando “Castello di Casotto” nella sezione “Esperienze di visita”.

Da questo fine settimana prende inizio l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Durante il ponte di Pasqua saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la banca del vino a Pollenzo. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Pamparato il castello e il borgo antico. Scopri ei più su: www.castelliaperti.it

Musica

Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta, con la direzione di Giuseppe Nova, la 19esima edizione di Bacco&Orfeo, i concerti della domenica di Alba e Bra. I dodici concerti si svolgeranno come tradizione per sei domeniche consecutive fino al 28 aprile: alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe e al pomeriggio, alle 16.30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. I concerti saranno seguiti da un calice di vino. Il programma artistico abbraccia come di consueto stili ed atmosfere differenti, presentando al pubblico la moltitudine di sfaccettature stilistiche e interpretative che caratterizzano la musica classica. Domenica 31 marzo ad Alba nel concerto “L’arte del violino”, si esibiranno Tetyana Fedevych al violino e Gianfranco Messina al pianoforte. Musiche di Tartini, Beethoven, Kreisler, Saint-Saëns. A Bra si esibirà nel concerto “I romantici” Raffaello Moretti al pianoforte. Musiche di Schubert, Chopin.

Info: www.albamusicfestival.com/it e www.facebook.com/albamusicfestivalitalyusa

Cultura e musei

Al Museo Civico Mallé, è in corso la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”.

L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio. Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it

A Mondovì, fino al primo maggio, presso l’ex Chiesa di Santo Stefano è allestita la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”. Il fulcro della mostra è l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica barocca. Visita guidata sabato 30 marzo alle 16.30. Per dare la possibilità di visitare la mostra in orario serale, la mostra resterà aperta fino alle 22. Aperta a Pasqua e Pasquetta. Info: www.baroccoecaravaggio.it

Gli orari di apertura dei musei e delle altre mostre di Mondovì, li trovi anche su: www.facebook.com/IatMondovi

Prosegue anche questo fine settimana, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo, “Charles M. Schulz – Una vita con i Peanuts", mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo”. Uno spettacolare ambiente dal design “tutto Peanuts” offre al visitatore una serie di esperienze adatte a varie fasce di età. I contenuti sono interamente realizzati in inglese e in italiano per far apprezzare l’opera originale del Maestro americano (che curava anche il lettering delle vignette) e, allo stesso tempo, renderla comprensibile al pubblico più vasto e di interesse al pubblico più giovane. I bambini avranno l’occasione di un incontro ravvicinato per scoprire le peculiarità dei personaggi più famosi, giocare con essi e anche provare a riprodurre i loro disegni seguendo il tratto di Schulz su di un tavolo retroilluminato.

L’esposizione sarà visitabile, fino al 1° aprile, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Info: www.fondazionecrc.it

La mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto” presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, Fondazione CRC è prorogata fino al 1° aprile. Sabato e la domenica seguirà un orario continuato dalle 10 alle 19.30. Visite guidate gratuite su prenotazione su: www.eventbrite.it, info: https://fondazionecrc.it/mostre/lorenzo-lotto-e-pellegrino-tibaldi-capolavori-dalla-santa-casa-di-loreto

Le mostre fotografiche “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi” alla Castiglia di Saluzzo e “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio verranno prorogate fino a lunedì 1° aprile (giorno di Pasquetta), offrendo nuove opportunità per immergersi nella grande fotografia d’autore. Gli orari di apertura rimarranno invariati: la mostra collettiva delle autrici e degli autori Magnum è visitabile il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19; la monografica su Inge Morath, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19.

Conservando il biglietto di una delle due mostre si avrà diritto all’ingresso ridotto all’altra, fino al 1° aprile. Info: www.fondazioneartea.org e www.facebook.com/MuseiSaluzzo.

A Saluzzo la Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca, l’Esposizione e collezione permanente della Fondazione Garuzzo e la mostra temporanea Fotografia è donna saranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta.

Saranno anche visitabili il Museo Civico Casa Cavassa, il Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero, la Torre Civica e la Casa Museo di Silvio Pellico aprirà infine entrambi i pomeriggi dalle ore 14 alle 19. Info: https://visitsaluzzo.it/event/pasqua-e-pasquetta-nei-musei

Lunedì 1° aprile, dalle 14.00 alle 18.00, la Biblioteca Storica di Saluzzo aprirà straordinariamente le sue porte ai visitatori, alla scoperta dei personaggi che hanno scritto la storia della città, con visite guidate gratuite a cadenza oraria. Questo appuntamento rappresenterà l’ultima occasione per poter conoscere i fondi librari antichi del Comune prima del trasferimento nella nuova sede, in via Volta 29. Info: https://visitsaluzzo.it/event/apertura-biblioteca-storica

La Pro-Loco “La DESENO” e la Pro-Loco Stroppo invitano sabato 30 marzo all’apertura con visita guidata delle chiese affrescate di Stroppo ed Elva. Appuntamento presso la Chiesa di San Peyre di Stroppo dalle 10 alle 13 e presso la Parrocchiale Santa Maria Assunta di Elva dalle 15 alle 18.

Info: pagina Facebook La Deseno.

La domenica di Pasqua, 31 marzo, il comune di Ceresole d'Alba propone l'apertura mensile del MUBATT - il museo dedicato alla Battaglia di Ceresole d'Aba del 1544.

Fino al 12 maggio nel salone del muBATT sarà inoltre allestita la Mostra temporanea FRIDA KAHLO. LIFE LOVE IMAGES. Attraverso una selezione di fotografie d’epoca e documenti rari, i visitatori potranno immergersi nella straordinaria vita di Frida Kahlo. Il percorso esplora dalla sua infanzia fino alla prematura scomparsa, mostrando amori, amicizie ed eventi che hanno plasmato la sua visione della vita, diventando esempio per milioni di donne. Le fotografie di Guillermo Kahlo, Edward Weston, Alvarez Bravo e altri grandi fotografi riveleranno le vicende umane di questa icona internazionale e i suoi incontri significativi, da Trotsky a Breton, da Emy Lou Pakard al suo grande amore, Diego Rivera. Info: www.comune.ceresoledalba.cn.it



A Robilante domenica 31 marzo (con orario 10.00-12.00 e 15.30-18.00) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione apriranno le porte ai turisti in occasione delle festività pasquali. I volontari che da tanti anni, con dedizione, permettono la costante apertura di questi due luoghi ricchi di storie e curiosità invitano a varcare la loro soglia per scoprire il patrimonio culturale che conservano. Un’occasione unica per apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Info: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).