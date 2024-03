Inaugurazione dell’area padel peveragnese «Moncalvino»

Si sono conclusi, con i relativi collaudi, i lavori alla struttura blu in via Boves 51 a Peveragno, lungo la strada verso il Comune vicino. Apre, finalmente, la struttura blu della «Padel Area Moncalvino» (il monte soprastante), dedicata allo sport che, al momento, davvero «va per la maggiore».

La giornata inaugurale è prevista sabato 6 aprile dalle 14, con partite gratuite sin alle 20 e rinfresco in collaborazione con il «Caffè La Saletta». Sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23, leggiamo on line. Informazioni si possono avere al 348.3008549.