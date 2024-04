Appuntamenti culturali e per famiglie con al Quartiere Cuneo Centro

Sabato 6 aprile in via Silvio Pellico al tramonto: una tavolata sul marciapiede di fronte alla sede del Comitato id Quaritere Cuneo Centro sarà allestita per vivere insieme l’IFTAR, ovvero il rituale dell’interruzione del digiuno quotidiano del Ramadan. Un’occasione di incontro per avvicinare diverse culture e tradizioni religiose. L’invito è quello di portare qualcosa da mangiare o da bere (da evitare la carne di suino e alcool). La panetteria “Pane e tulipani” offrirà cibo, mente il negozio “Mindin service” fornirà gadget. La proposta nasce da un gruppo di cittadini e commercianti che da circa un anno partecipano al progetto di Design Comunitario Ritessere Fiducia, che l’ha sottoposta al Comitato di Quartiere. Tra le idee progettuali emerse vi è infatti quella di animare lo spazio pubblico di via Silvio Pellico con degli eventi regolari e che possano coinvolgere la comunità tutta che vive e abita la zona adiacente alla stazione.

Prossimi appuntamenti saranno: sabato 20 aprile al mattino “Summer kids camp”. Sotto i portici di corso Giolitti sarà possibile conoscere le iniziative proposte dai centri estivi cuneesi per i bambini in vista delle vacanze scolastiche, e approfittare anche di uno spazio di intrattenimento per i più piccoli. L’idea è promossa dagli organizzatori del Giolitti Open Season 2023, che ha avuto luogo lo scorso settembre in corso Giolitti nella zona del negozio della Tim, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Cuneo Centro. Mentre nel pomeriggio, sempre di sabato 20 aprile, Via Silvio Pellico sarà teatro di alcuni eventi di “Resistenze”, ovvero gli appuntamenti proposti dal Comune di Cuneo in collaborazione con enti del territorio per la celebrazione del giorno della Liberazione. Alle 16 arriverà la biciclettata resistente, ovvero un giro in bici per i principali luoghi della resistenza raccontati dal direttore dell’Istituto Storio della Resistenza Gigi Garelli in collaborazione con FIAB Cuneo Bicingiro.

Mentre dalle 17 alle 18:30 ci sarà una Performance Urbana - Ballo, rap e letture su Resistenze di ieri e di oggi, di qui e altrove, con ospiti: Warrior Posse x Cuneodancers, Pepenocciola, Afshin Khas, Ismael, Naiky e Westdome in collaborazione con Arci Cuneo Asti. Le performance saranno alternate da letture e testimonianze di resistenze contemporanee che alcuni Paesi del mondo stanno portando avanti.

Al termine della performance ci sarà una merenda condivisa. La strada sarà chiusa al traffico per tutta la durata del pomeriggio.