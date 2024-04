Il Piemonte si veste di rosa a un mese dal Giro: la corsa più amata toccherà oltre cento comuni

L’evento che " almeno una volta nella vita ti passa sotto casa ”, come lo ha definito il numero uno dell’azienda che si occupa dell’organizzazione della corsa rosa.

Seicento milioni di euro di ricaduta sul territorio , che arrivano a due miliardi nei mesi successivi all’evento. Sono i numeri che rappresentano il peso economico del Giro d’Italia , comunicati dall’amministratore delegato Rcs Sport, Paolo Bellino . Dati che raccontano la storia di una passione, quella legata alla più grande manifestazione sportiva gratuita nazionale in termini di partecipazione di pubblico.

E dalla Reggia di Venaria (che per presenze nell’ultimo weekend pasquale ha battuto i numeri del Museo Egizio) sono stati forniti oggi, martedì 2 aprile, gli ultimi dettagli a un mese dall’avvio del Giro che prenderà il via proprio da qui.

La Venaria-Torino darà avvio al Giro il 4 maggio . Si parte da subito con una tappa di ‘peso’ che si inerpicherà sulle colline torinesi attraverso il colle della Maddalena, per poi raggiungere Superga, nel giorno del 75° anniversario dalla tragedia del Grande Torino .

L’indomani è la volta della San Francesco al Campo - Santuario d’Oropa con salite che metteranno da subito alla prova i contendenti alla maglia rosa. Per poi passare il 6 maggio con la Novara-Fossano, tappa per velocisti che attraverserà da nord a sud tutta la regione. Ma il Piemonte sarà anche la partenza della quarta tappa del Giro con il passaggio in terra ligure nella Acqui Terme - Andora.