Riapertura della Ceva-Ormea nel 2028. Giorgio Bove (Lega): "Chiediamo le tempistiche della Cuneo-Savigliano"

Sarà riaperta nel 2028 la linea ferroviaria Ceva-Ormea. Ad annunciarlo, in un incontro organizzato a Manta lo scorso 27 marzo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Più brevi i tempi per riavere i treni sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano che dovrebbe riaprtire nel 2025.

“Trentasei mesi per riattivare una ferrovia già parzialmente in funzione mi sembrano troppi - commenta Giorgio Bove, della Lega Ceva-Val Tanaro - così come mi sembrano troppi due anni per arrivare almeno al progetto di un ponte come quello della Lepetit a Garessio. I tempi di chi produce e contribuisce all’economia delle nostre vallate sono altri. Chiediamo almeno che venga riattivata con le tempistiche della Cuneo-Savigliano”.