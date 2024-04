Modificate due corse scolastiche della linea 7 Alba-Monticello e la linea 208 Ricca-Fossano Itis

A partire da oggi, mercoledì 3 aprile, sono entrate in funzione le variazioni alle corse della linea Urbana 7 di Alba “San Cassiano – Monticello”.

La Bus Company che si occupa del servizio ha avvisato che la corsa 1, scolastica da lunedì a venerdì, verrà anticipata di 5 minuti, pertanto partirà alle ore 06:30 dall’Autostazione di Alba; inoltre si specifica che la corsa non effettuerà più deviazione per via Stazione ma proseguirà sulla SS 231 fino alla fermata Santa Vittoria d’Alba/Loc. Guriot. La corsa 12, nel solo periodo scolastico da lunedì a venerdì, partirà alle ore 06:50 da Santa Vittoria/Loc. Guriot ed effettuerà fermata S. Vittoria/piazza Bertero – S. Vittoria/Lussi – Monticello/piazza Ferrero – Monticello/Sp 142/Stazione FS. La corsa 57, scolastica dal lunedì al venerdì, effettuerà percorso regolare fino a Monticello capolinea/piazza Ferrero, successivamente proseguirà per Santa Vittoria effettuando le fermate: Lussi - piazza Bertero - Loc. Guriot. La corsa 538, scolastica da lunedì a venerdì, verrà anticipata di 10 minuti, pertanto partirà alle ore 14:25 da Monticello capolinea/piazza Ferrero ed effettuerà fermata S. Vittoria/Lussi - S. Vittoria/Piazza Bertero - Santa Vittoria/Loc. Guriot – Monticello/SS 231/Biglini senza transitare da via Stazione.

Il comune di Santa Vittoria quindi avrà il suo collegamento scolastico diretto anche con la città di Alba eliminando il cambio bus che fino ad oggi era previsto a Monticello d’Alba sia per gli utenti diretti a Fossano con la linea 208, sia per quelli diretti ad Alba.

Soppressa la linea 67 Monticello-Santa Vittoria-Bra e modificata la linea 208 Ricca-Fossano Itis, che da oggi servirà direttamente le località di Lussi e Santa Vittoria d’Alba.