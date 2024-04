"In quella discoteca servono alcolici ai minorenni": gestore a processo

È continuato con l’ascolto di altri testimoni il procedimento penale in corso al tribunale a Cuneo nei confronti di A.G., titolare di una discoteca a Garessio. Il gestore è accusato in quanto nel suo locale, nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2022 sarebbero stati serviti alcolici ad alcuni avventori non maggiorenni. A scoprirlo, i Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Nel corso dell’istruttoria erano stati ascoltati due addetti alla sicurezza che avevano riferito che ai ragazzi veniva dato un braccialetto o apposto un timbro sulla mano per permettere ai baristi di distinguere minorenni da maggiorenni. E se un minore avesse chiesto ad un diciottenne di prendergli un drink alcolico? “Noi non possiamo prevederlo – aveva spiegato uno degli addetti -. Come non possiamo nemmeno escludere che qualcuno entri nel locale scavalcando la recinzione”.

Una politica, quella di dividere minorenni da maggiorenni che, secondo quanto riferito, sarebbe stata sempre condivisa da A.G.. A confermare questa circostanza anche la barista che aveva lavorato durante quella serata, che ha affermato di non aver mai servito alcolici a minori.

A prendere la parola nel corso dell’udienza, è stato anche l’imputato: “Ho sempre dato indicazioni ai miei baristi di non servire alcol ai minorenni - ha spiegato -. A Garessio del resto manca ogni svago per i ragazzi e l'unica cosa è questa discoteca".

La sentenza è prevista per il 26 aprile.