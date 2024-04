L’Inps di Saluzzo si amplia e potenzia il servizio per i cittadini

L’Inps di Saluzzo si amplia. Oggi dopo il taglio del nastro, seguito ai lavori di ammodernamento eseguiti dal Comune, l’ex centro medico legale di via vittime di Brescia n.1 ha un nuovo spazio, collegato ai locali esistenti dell’Agenzia e un nuovo accesso diretto dalla strada.

La Direttrice provinciale dell’Inps di Cuneo Maura Bertone, ringraziando il sindaco Mauro Calderoni, presente con il vicesindaco Franco Demaria, ne ha sottolineato la potenzialità: "Questo spazio è prezioso per l’agenzia, perché più spazio significa migliore servizio. L’inaugurazione di oggi dimostra come l’Istituto, consolidando la presenza sul territorio, sia vicino e attento alle necessità dei cittadini. Il nuovo ufficio e l’ambiente che prima erano una entità separata, grazie al collegamento interno, saranno maggiormente usufruibili e in vario modo.

In Inps trattiamo anche questioni riservate e a volte delicate. La saletta potrà garantire una privacy maggiore. Oppure potrà essere ufficio degli ispettori che arrivano nel Saluzzese, oltre a garantire una postazione in più, nella prospettiva auspicata di implementare l’organico.

Molto importante, inoltre, è l’ingresso diretto dalla strada con l’assenza di barriere architettoniche che potrà garantire un accesso più agevole ai nostri servizi per i soggetti fragili".

"Siamo stati felici – ha affermato il sindaco Mauro Calderoni nel momento inaugurale molto partecipato da tutto il personale dell’agenzia – di accogliere le richieste della direzione Inps che miravano ad una sede di Saluzzo più ampia, funzionale e completamente accessibile. Grazie a funzionari e operai dell’Ufficio tecnico, abbiamo migliorato le condizioni di lavoro interno e il servizio per tutta la comunità. Il Comune è sempre pronto ad appoggiare iniziative che mirino a perfezionare la fruizione dei servizi pubblici di Saluzzo e delle 100 mila persone che abitano le Terre del Monviso".

L’area in cui è situato l’immobile dell’Inps, ha concluso il primo cittadino, è destinata a diventare, nei prossimi anni, un’ area di servizi e ad ospitare uffici molto importanti, nella ex caserma Filippi. Come la Polizia stradale, la Protezione civile con 5 associazioni, il magazzino provinciale e quello comunale che è già in sede.