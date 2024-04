Insegnanti di sostegno: per il Piemonte 590 su 32.317 nuovi arrivi. "Una goccia in un oceano di bisogni"

Arrivano nuovi insegnanti di sostegno, in Piemonte. Ma sono troppo pochi. Lo dice l'ultimo decreto pubblicato in queste ore. In totale - su scale nazionale - i posti che andranno a essere assegnati saranno 32.317. Di questi, 590 sono destinati alla nostra regione.



Troppo pochi, secondo la Uil: "Si tratta di una goccia in un oceano di necessità - dice Diego Meli, segretario generale Uil Scuola Rua Piemonte -. L’ultimo decreto della Direzione Scolastica Regionale del Piemonte di qualche giorno fa mostra in modo lampante e reale il bisogno di docenti specializzati di sostegno necessari nella nostra Regione: 7838 sono i posti di organico di diritto di sostegno per l’anno scolastico 2023/24, mentre i posti in deroga sono 11.270 per un totale di 19.108 posti di sostegno. Se poi guardiamo il numero di docenti specializzati, che sono circa 5000, la realtà dei bisogni nel nostro sistema scolastico regionale diventa drammaticamente evidente".