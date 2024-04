A Limone Piemonte l'analisi dei cinque anni di amministrazione Riberi [VIDEO]

Tanti residenti di Limone Piemonte si sono riuniti nella serata di ieri (giovedì 4 aprile), alle 20.30, nel teatro della Confraternita per l’incontro organizzato dalla giunta in vista dell’avvio della campagna elettorale per le elezioni comunali del prossimo giugno.



Appuntamento elettorale al quale il sindaco uscente Massimo Riberi è pronto a ripresentarsi, con la speranza di conquistare la guida del paese per altri cinque anni.

Cinque anni difficili, con occhio alla ricostruzione

Al centro dell’incontro – che oltre al sindaco ha visto la partecipazione del gruppo di maggioranza e degli assessori Rebecca Viale e Guido Pettavino – i traguardi raggiunti e le attività iniziate e portate a termine negli ultimi cinque anni di mandato. Cinque anni complessi, vessati dal Covid-19 e dalle tante disavventure legate ai collegamenti e alle infrastrutture transfrontaliere, che hanno visto il Comune sì concentrarsi soprattutto sull’affrontare le situazioni di più stringente emergenza ma che non ha impedito il completamento della maggior parte delle voci comprese nel programma elettorale.



Nel corso della serata il sindaco e la giunta hanno illustrato le attività portate a termine nel periodo 2019-2024: lavori stradali e opere pubbliche, interventi sugli alpeggi, impianti e strutture sportive, welfare. Focus particolare sugli interventi post-alluvionali, quelli sulla Strada Romana e soprattutto la conclusione della pluridecennale vicenda del “Pala ghiaccio”.





Nel servizio qui di seguito le parole del sindaco Riberi: