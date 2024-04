Verzuolo, lunedì 8 aprile torna la mini-rassegna culturale “Con l’Anpi prima di cena”

Lunedì 8 aprile, alle 18, in Palazzo Drago a Verzuolo (in via Marconi, 13) torna la mini-rassegna culturale “Con l’Anpi prima di cena”, proposta dall’associazione Nazionale Partigiani di Verzuolo-Valle Varaita in collaborazione con l’associazione Librarsi e il patrocinio del Comune di Verzuolo.

“Quali diritti per le donne in Italia ed in Europa” è il titolo del secondo appuntamento che tratterà la storia delle battaglie politiche e sociali sulla parità di genere dal dopoguerra ad oggi.

Ospite dell’incontro sarà Livia Turco, parlamentare dal 1987 al 2013 ricoprendo vari incarichi.

L’incontro sarà moderato da Anna Bonetto dell’Anpi di Verzuolo-Valle Varaita.

Nel corso della sua carriera politica, Livia Turco ha ricoperto diversi incarichi di rilievo all’interno del Governo: nei governi Prodi, D’Alema e D’Amato è stata Ministra per la Solidarietà Sociale dal 1996 al 2001, e successivamente ha assunto il ruolo di Ministra della Salute dal 2006 al 2008 nel governo Prodi II.

Assieme a lei dialogheranno le rappresentanti del centro antiviolenza Mai Più Sole di Savigliano.

Ingresso libero.