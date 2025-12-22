Concerto di Natale a Ceresole d'Alba

Martedì 23 dicembre alle ore 21:00 presso il salone del Mubatt si svolgerà il concerto di Natale organizzato dalla band "WANNABE". La serata sarà dedicata ad Angelica Panuccio, una ragazza braidese che ha collaborato con la band e che lo scorso maggio, alla tenera età di 14 anni, ci ha lasciati dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

L'ingresso è ad offerta libera ed il ricavato sarà devoluto all'associazione "Il fiore della vita", organizzazione di volontariato con sede a Savigliano che si occupa di bambini e ragazzi affetti da tumori oncoematologici e al sostegno e supporto delle loro famiglie.