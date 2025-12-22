A Carnino cinque giorni di avventure nel cuore del Marguareis

Mentre le città iniziano a smaltire la frenesia delle feste, c’è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, scandito solo dal silenzio della neve che cade. È Carnino, una perla di pietra incastonata nel Parco Naturale del Marguareis, che dal 2 al 6 gennaio diventerà il centro di un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla montagna autentica.

A guidare i visitatori sarà Marina Caramellino, guida ufficiale del Parco, le proiezioni sono gratuite e aperte a tutti, mentre le escursioni o ciaspolate sono a pagamento direttamente alla guida.

Il sipario si alza giovedì 2 gennaio alle 14:15 presso la locale Foresteria con un incontro di grande attualità: "Sentinella delle vette", un approfondimento gratuito sullo status del Lupo in Piemonte e sulle Alpi, per conoscere da vicino la gestione di questo grande predatore.

Si prosegue venerdì 3 gennaio con una giornata dedicata al benessere: una ciaspolata (o escursione, a seconda dell’innevamento) verso la Colla di Carnino o Pian Ciucchea, che si concluderà con il rito della cioccolata calda e dolce artigianale in Foresteria.

Il cuore del programma sarà domenica 4 gennaio. Al mattino (ore 9:30) è prevista l’escursione alle scenografiche Vene del Tanaro, un percorso di 5 km tra i più amati dell'arco alpino ligure. Nel pomeriggio, alle 15, l’attenzione si sposterà nuovamente in aula con la proiezione "Oltre i sentieri", un viaggio multimediale tra la fauna, la biodiversità e l’affascinante storia secolare della Valle.

Lunedì 5 gennaio sarà invece il giorno dedicato ai "detective della neve": una passeggiata tra le borgate di Carnino alla ricerca delle orme degli animali, un’attività ideale per imparare a leggere il "libro bianco" della montagna d'inverno. Il ciclo si chiuderà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, con un'ultima escursione collettiva per salutare le vette e concludere il periodo festivo in compagnia.

"La sicurezza viene prima di tutto" sottolinea la guida Marina Caramellino. "Ogni uscita sarà valutata la mattina stessa in base alle condizioni del manto nevoso". Il punto di riferimento costante sarà la Foresteria del Parco, un locale caldo e accogliente che funge da rifugio per l'anima, dove i partecipanti potranno ritrovarsi per scambiarsi impressioni e scaldarsi dopo le attività.

Per chi cerca un’alternativa alla confusione dei centri turistici affollati, Carnino offre una promessa di pace, cultura e natura incontaminata.

Abbigliamento invernale con scarponi adatti e ciaspole e bastoncini.