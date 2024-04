Continua la protesta silenziosa delle donne in cammino per la pace a Mondovì

Le donne in cammino per la Pace continuano, in numerose città dell"Italia, la loro testimonianza di Pace, il loro grido silenzioso per un CESSATE IL FUOCO immediato e definitivo. A Mondovì, il sabato mattina, camminano per la via principale silenziose, in lutto, ma con la fascia bianca della pace al braccio. Chiedono che si metta a conoscenza della cittadinanza una realtà che va cambiata, questa.

L’ultima edizione dell’ATLANTE DELLE GUERRE E DEI CONFLITTTI NEL MONDO sostiene che sono più di 2.200 miliardi i dollari spesi dalla comunità mondiale per acquistare armi nel 2022, mentre il costo delle missioni ONU per il mantenimento della pace corrisponde allo 0,5% degli investimenti in armi a livello planetario.

Secondo SAVE THE CHILDREN le guerre più terribili sono quelle dimenticate, come per esempio in Siria, Yemen o Haiti e i bambini sono i più esposti alle loro conseguenze.

In Sudan si parla di più di 14 milioni di bambini in emergenza umanitaria. Ad Haiti più di un milione di bambini vive in zone controllate dalle bande armate. Secondo l’UNICEF 9 anni di conflitto in Yemen hanno posto in situazione di emergenza quasi 10 milioni di bambini.

Forse tutti sanno che a Gaza sono 13.800 i bambini uccisi in pochi mesi, ma forse non tutti sanno che, nello stesso periodo, sono stati uccisi più di 100 bambini in Cisgiordania e a Gerusalemme est.



"Quando la sofferenza e il dolore sono molto distanti geograficamente è più difficile farsene carico e cercare di porvi fine. Lo comprendiamo ed è per questo che continuiamo a “dare i numeri”, per rendere concrete le ragioni del nostro dissenso totale da ogni forma di uso delle armi. Non distogliamo lo sguardo e chiediamo di unirvi al nostro CESSATE IL FUOCO".