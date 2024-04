Il giovane pianista Umberto Beccaria in concerto al Toselli con Prokofiev e Schumann

Umberto Beccaria, giovane pianista cuneese, sarà al Teatro Toselli di Cuneo il 22 aprile per un concerto speciale, omaggio alla cittadinanza. Il pianista torna a Cuneo con due capolavori di Prokofiev e Schumann, di cui interpreterà rispettivamente la Sonata n.9 e i Davidsbündlertänze op.6.

Un concerto imperdibile, a ingresso libero, che segna il ritorno al Toselli dopo due anni del pianista carrucese, diplomatosi al Conservatorio Ghedini. Nell’ultimo anno è stato ospite di sale importanti tra cui la Concertgebouw di Amsterdam, l’Erhbaar Saal di Vienna, la Sala Ateneu di Bacau, la Fazioli Concert Hall di Sacile. Il concerto inizierà alle 21 e verrà introdotto dal musicista.

Umberto Beccaria, classe 1996. La sua carriera è molto ricca e variegata: si esibisce in recital solistici, concerti di musica da camera e come solista con orchestra per vari festival e sedi in Italia, Svizzera, Spagna, Austria, Polonia e Belgio; partecipa inoltre attivamente alla scena musicale contemporanea. Ha un catalogo di registrazioni che comprende opere di Brahms, Chopin, Prokofiev, Schoenberg, Schumann, Skrjabin, Szymanowski, Andrea Ravizza.

È vincitore e finalista di importanti concorsi pianistici. Oltre all’attività di pianista, è un attivo organizzatore di concerti, essendo fondatore e direttore artistico di Classiche Armonie. Attivo come musicista da camera, collabora con gruppi da camera e solisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e con il Quartetto Amouage.

Tra il 2017 e il 2019 ha diretto l’Orchestra da Camera del Monferrato, lavorando su musiche di Pergolesi, Cimarosa, Vivaldi, Bach, Corelli, Mozart, Mendelssohn, Tchaikovsky, Chopin. Con la MCOrchestra ha eseguito come solista il Terzo Concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven e la Polonaise Brillante op.22 di Chopin. Ha inoltre eseguito come solista con l’Orchestra Sinfonica di Bacau e l’Orchestra Sinfonica di Bruni il Concerto per pianoforte e orchestra K.466 di Mozart.