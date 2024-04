Il Cfpcemon: l’ingranaggio tra aziende locali e studenti

Quest’anno, il Cfpcemon ha potenziato gli incontri tra aziende e studenti che frequentano l’indirizzo di meccanica, in particolare quelli previsti nella sede di Mondovì, che hanno visto la partecipazione di sei importanti aziende del settore metalmeccanico locale.

L'obiettivo era duplice: da un lato far incontrare gli studenti e le realtà imprenditoriali del territorio, dall’altro fornire ai ragazzi motivazioni tangibili sull'utilità dei loro studi nel mondo del lavoro.

I rappresentanti di Gea, Cometal, Flextech, OCS, Mec ed EPF hanno illustrato agli studenti le specifiche tecniche dei loro prodotti e dei processi produttivi propri del settore, offrendo un approfondimento su tematiche quali la meccanica di precisione, la lavorazione dei metalli e l'automazione industriale.

Il responsabile del Cfpcemon di Mondovì, Giulio Tiraboschi, ha espresso la sua gratitudine nei confronti delle aziende partecipanti, sottolineando l'importanza di queste iniziative per gli studenti e per la comunità locale. "Con i rappresentanti delle aziende sono entrati nelle nostre aule progetti innovativi e tecnologie all'avanguardia, offrendo così agli studenti uno sguardo privilegiato sulle sfide e le opportunità che il settore meccanico offre a Mondovì e dintorni. Per questo desidero ringraziare di cuore tutte le aziende che hanno partecipato: la loro disponibilità e i contenuti preziosi che hanno condiviso con i nostri studenti sono di fondamentale importanza per la loro crescita professionale e per la creazione di un legame solido tra istituzione scolastica e mondo del lavoro".

Gli incontri hanno rappresentato un'opportunità concreta per gli studenti di apprendere, direttamente dai protagonisti del settore, quali sono le competenze richieste e quali le prospettive di carriera all'interno delle aziende locali, evidenziando l'importanza di una preparazione solida.

Attraverso queste iniziative, il Cfpcemon conferma il suo impegno nell'offrire agli studenti opportunità concrete di crescita professionale e di integrazione nel contesto lavorativo locale.

La collaborazione tra scuola e aziende si conferma, dunque, un elemento fondamentale per la formazione di figure professionali competitive e consapevoli delle proprie potenzialità nel mondo del lavoro.