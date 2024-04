Inaugurata a Palazzo Samone di Cuneo la mostra "Nuovi lirici"

Si è inaugurata sabato 6 aprile la mostra "Nuovi lirici, Sublimi sconfinamenti" nelle bellissime stanze di Palazzo Samone a Cuneo.

Presenti la sindaca Patrizia Manassero, l’assessora alla Cultura Cristina Clerico, il consigliere regionale Paolo Bongiovanni, un folto pubblico e tutti gli artisti del gruppo milanese - Valerio Anceschi, Roberto Casiraghi, Alessandro Fieschi, Ayako Nakamiya, Pietro Pasquali, Rossella Rapetti, Tetsuro Shimizu. Il curatore Enrico Perotto ha sapientemente spiegato la linea della mostre come è stata pensata e allestita, attraverso le stanze del Palazzo.

Sette gli artisti presenti, dei nove che compongono il gruppo di area milanese (non c'erano Misia De Angelis e Valdi Spagnulo).

In mostra ci sono le opere più recenti delle loro riflessioni pittoriche e scultoree, condotte con rigore e incisività espressiva sulla forza comunicativa delle forme e dei colori improntati alle tendenze dell’arte astratta e aniconica del XX secolo.

Ai visitatori la possibilità di interagire con 56 opere tra dipinti e sculture, constatando da vicino come i confini fisici dei quadri e dei lavori tridimensionali esposti siano soltanto un esile argine al flusso vitale incontenibile degli elementi lineari, formali e coloristici puri, e dei lavori tridimensionali esposti siano soltanto un esile argine al flusso vitale incontenibile degli elementi lineari, formali e coloristici puri, da considerare come elementi essenziali di un linguaggio visivo universale capace di agire sui valori percettivi ed emozionali dell’osservatore e che costituisce la radice ideale del “desiderio di sublimità”, sentito fortemente da parte di ciascuna delle personalità artistiche presenti in mostra.



L’evento fa parte del progetto GrandArte, esperienze d’arte collettive che possono generare comunità, sostenute dalla Regione Piemonte.

La mostra è aperta dal 6 aprile al 12 maggio con apertura sabato e domenica dalle 16 alle 19.