Ospedale di Saluzzo: dal 15 aprile i volontari AVO accoglieranno i pazienti

Da lunedi 15 aprile il gruppo Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) di Saluzzo sarà presente presso l’atrio di ospedale (gli otto volontari si alterneranno dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle 11.30) per accogliere i pazienti che accedono al nosocomio.

“Svolgeremo un servizio di accoglienza - spiega la presidente, Maria Grazia Mattalia – con una presenza amichevole e discreta, per sostenere l’utenza e fornire informazioni mirate per favorire l’orientamento nella struttura. Tutto ciò per ottenere uno standard di umanizzazione e una comunicazione efficiente ed efficace.”