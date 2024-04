Caporalato in Langhe e Roero, nasce un protocollo per combatterlo

Il caporalato in Langa è un tema molto sentito e di stretta attualità, tornato nel dibattito, da un lato grazie a un reportage di Al Jazeera e dall'altro dopo un'inchiesta durata quasi un anno da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cuneo. L'attività investigativa ha portato al divieto di esercitare l’attività professionale e sequestro preventivo di undici mezzi ai danni di 9 persone responsabili di caporalato e di aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori non in regola con il soggiorno in Italia.

Oggi nella Prefettura di Cuneo è stato firmato un protocollo di intesa tra Prefettura, Comuni, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Associazioni datoriali di categoria lavoro agricolo, organizzazioni sindacali e Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani per "La prevenzione di situazioni di sfruttamento lavorativo nel territorio di Alba, Langhe e Roero e per la promozione di lavoro regolare, abitare dignitoso e trasporti per i lavoratori agricoli stagionali".

L'intesa, che rappresenta la volontà di affrontare il fenomeno in maniera coordinata, capillare e territoriale, ha diverse finalità: far emergere situazioni di sfruttamento lavorativo e offrire alle persone che ne sono vittime soluzioni abitative, lavorative, di formazione e di trasporto alternative. L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare le imprese sul fenomeno di possibile sfruttamento lavorativo derivante da intermediazioni illecite di manodopera svolte anche da altri soggetti.

Un punto importante riguarda anche il ruolo dei lavoratori e la consapevolezza sui diritti inalienabili e sui rischi del caporalato. L'obiettivo finale è ambizioso: elaborare e sperimentare soluzioni di territorio, alternative, per modificare la modalità di reclutamento della manodopera stagionale e favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.

Per i promotori occorre "uscire dalla logica emergenziale con una programmazione in ordine al fabbisogno aziendale e un monitoraggio periodico per la verifica dei risultati e per l'eventuale estensione e perfezionamento delle modalità operative".

Il Prefetto, in occasione della sottoscrizione, ha rivolto un particolare ringraziamento a tutti i soggetti compartecipi dell'intesa che hanno concorso alla stesura del protocollo e hanno impegnato risorse ed energie per il buon esito dell'iniziativa.