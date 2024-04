ll Comune di Racconigi onora la volontà di Aldo Mano con l'acquisizione della sua collezione di libri

L'Amministrazione comunale, riconoscendo l'importanza di tale gesto e la qualità dei volumi donati, si è impegnata per garantire che la collezione venga integrata nel patrimonio della biblioteca civica, rendendola accessibile ai cittadini e contribuendo così a perpetuare la memoria e l'eredità di Aldo Mano.

“Esprimiamo la nostra gratitudine ad Aldo Mano e alla sua famiglia - commentano da Palazzo civico - per questa donazione significativa, che non solo arricchirà le risorse culturali disponibili per i cittadini ma anche celebrerà il contributo di un uomo che ha dedicato la sua vita a documentare e valorizzare la storia e la cultura locale”.