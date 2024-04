Auto ribaltata sulla sp 46 a Rossana, vigili del fuoco sul posto per estrarre la conducente

Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 10 aprile, poco prima delle 18. Auto ribaltata in un fossato sulla sp 46 a Rossana con all'interno la conducente rimasta incastrata. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Busca impegnati nelle operazioni di estrazione. Affidata alle cure dei sanitari del 118 è stata inviata all'ospedale di Savigliano in codice verde.

Non si conoscono le cause del sinistro. Nel frattempo per garantire la sicurezza delle operazioni dei vigili del fuoco, erano presenti i Carabinieri locali che hanno gestito la viabilità e la circolazione.