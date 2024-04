“Aligi Sassu e i colori della vita”: una mostra a Scarnafigi

Aligi Sassu e i colori della vita’ è il titolo della mostra dedicata all’artista milanese che sarà inaugurata sabato 13 aprile alle 16 nella Confraternita della Santa Croce da poco restaurata e dedicata al pittore scarnafigese Nino Parola.

Saranno esposte le opere realizzate dall’artista dal 1929 agli anni 1962.

L’evento espositivo è a cura di Cinzia Tesio e Rino Tacchella.

La mostra, che presenta cinquanta opere tra cui dipinti e una cartella grafica completa, sarà aperta al pubblico tutti i fine settimana dal 13 aprile al 16 giugno. Sono previste anche attività collaterali che abbineranno la visita alla mostra con la scoperta del territorio. L'iniziativa rientra infatti in un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale di Scarnafigi, sostenuto da Fondazioni bancarie, dall'Azienda turistica locale del cuneese e da sponsor privati.

“Siamo felici – afferma il Sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo- di proporre agli appassionati d’arte un’iniziativa di grande interesse artistico culturale dedicata ad Aligi Sassu, uno dei maggiori artisti italiani del XX secolo. L’evento vuole anche essere un omaggio al concittadino Nino Parola, che alla pittura ha dedicato la sua vita e al quale è intitolata questa Sala d’Arte. Sarà poi un’occasione per presentare il restauro dell’ex Confraternita trasformata in uno spazio espositivo per ospitare eventi che dovranno rappresentare occasioni di crescita culturale della comunità e come strumento per far conoscere le nostre bellezze artistiche”.

I curatori della mostra Cinzia Tesio e Rino Tacchella affermano: “Scarnafigi prova a creare una unione tra passato e presente raccontando una cultura fatta di fratture e contraddizioni, tra rivalità storiche che hanno influenzato profondamente il campo delle arti visive. Oltre alle meraviglie del territorio, sia in ambito artistico con le pievi e gli edifici religiosi romanici, gotici e rinascimentali sia in ambito naturalistico, cerca ora una unione con il mondo dell’arte moderna.

La rassegna dedicata ad Aligi Sassu – spiegano Tesio e Tacchella - permette di conoscere il tipico linguaggio caratterizzato da realtà e da mito. Dalle opere esposte emerge l’arte del grande artista del colore che, spesso, utilizza il motivo del cavallo, originato da memorie personali (i cavalli della Sardegna), celebrazione di un’esemplare forza naturale, emblema e specchio di prepotenti vitalità arcaiche. Un insieme di lavori in cui vengono messi in evidenza gli aspetti o i vari momenti in cui si è sviluppata la sua ricerca espressiva che è coerentemente proseguita in oltre trent’anni di attività in cui si sono succedute in Italia tra le due guerre nuove correnti pittoriche nei confronti delle quali ha mantenuto un atteggiamento refrattario. Le opere appartengono alla memoria dell’autore e raccontano le esperienze di vita dell’artista: le suggestioni provocate da visite a musei europei, i bistrot parigini e gli interni degli affollati bar milanesi, la frequentazione di artisti coetanei durante il periodo di ‘Corrente’.

Sassu - concludono i curatori della mostra - utilizza alcuni colori blu, rosso, verde e giallo, presenti in tutto quello che lo circonda e indispensabili per esaltare gli umori naturali tradotti in valori tonali e timbri di luce mediante le quali evidenziare le assonanze cromatiche all’interno della stessa tinta”.

La mostra ad ingresso libero sarà aperta tutti i fine settimana: venerdì e sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, fino al 16 giugno.

Domenica 14 aprile è prevista una mostra mercato dedicata ai prodotti caseari e alle eccellenze enogastronomiche locali, un mercato ambulante, il mercatino delle pulci a cura dei ragazzi, il mercatino degli artigiani, degli hobbisti e dell’antiquariato.