𝐃𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚 𝐋𝐮𝐢𝐠𝐢 𝐄𝐢𝐧𝐚𝐮𝐝𝐢 nella ricorrenza dei 150 anni dalla nascita

Il 24 Marzo 1874 nasceva Luigi Einaudi, Doglianese dโ€™adozione, primo Presidente della Repubblica Italiana eletto dal Parlamento nel 1948.

In occasione del 150ยฐ anniversario dalla nascita, lโ€™amministrazione comunale ha in programma una serie di attivitร dedicate alla figura di Luigi Einaudi e al suo legame con il territorio doglianese.

Si inizia sabato 20 aprile con la ๐๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ ๐ ๐ข๐š๐ญ๐š ๐„๐ข๐ง๐š๐ฎ๐๐ข๐š๐ง๐š tra il borgo e le

colline di Dogliani alla scoperta dei luoghi chiave della vita del Presidente, realizzata in sinergia con la Fondazione Luigi Einaudi onlus di Torino, sotto lโ€™egida del Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita del Presidente.

Il ritrovo รจ fissato per le ore 15.00 presso la Biblioteca Civica L. Einaudi | Piazza Einaudi, 9 | Dogliani





Il programma prevede:

Biblioteca Civica Luigi Einaudi

PENSIERO LIBERALE, DIALOGO ATTUALE

Lโ€™ereditร culturale di Luigi Einaudi in un dialogo con il Presidente grazie allโ€™intelligenza artificiale a cura della Fondazione Luigi Einaudi di Torino

La capacitร di un dialogo coerente con il pensiero di Einaudi รจ stata realizzata attraverso un modello di intelligenza artificiale che coniuga la ricerca storica allโ€™utilizzo di tecnologie avanzate. Il progetto permette a tutti di scoprire il pensiero liberale, attraverso unโ€™esperienza di dialogo contemporanea con il digital human che, grazie allโ€™analisi delle immagini e dei filmati dโ€™epoca, presenta gli elementi chiave dellโ€™aspetto e i gesti iconici del personaggio storico e della sua personalitร .

Museo Luigi Einaudi

EINAUDI POLITICO, ECONOMISTA E INTELLETTUALE

Dalla formazione allโ€™esilio, dal pensiero federalista alla presidenza della Repubblica a cura di Paolo Soddu (ricercatore allโ€™Universitaฬ€ degli studi di Torino, insegna Storia dei partiti e dei movimenti politici e Storia contemporanea. Eฬ€ collaboratore della Fondazione Luigi Einaudi onlus di Torino dal 2005 e del Comitato per la pubblicazione dellโ€™Edizione nazionale delle opere di Luigi Einaudi)

Palazzo Comunale

EINAUDI E DOGLIANI

Il legame con il territorio e gli affetti personali interviene Giuseppe Martino (Professore e direttore del Museo storico-archeologico Giuseppe Gabetti di Dogliani)

Cimitero Monumentale

LA TOMBA DEL PRESIDENTE



Poderi Luigi Einaudi Azienda Agricola

EINAUDI AGRICOLTORE E PRODUTTORE DI VINI

Dallโ€™acquisto della casa di San Giacomo ai vini di eccellenza con visita alla cantina e degustazione a cura di Vittoria Abbona (accoglienza e pubbliche relazioni presso Poderi Einaudi Azienda Agricola)

La passeggiata prevede alcuni spostamenti a piedi, per tanto si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

รˆ necessaria la prenotazione entro giovedรฌ 18 aprile presso la Biblioteca Civica Luigi Einaudi | 0173.70210 | biblioteca.dogliani@gmail.com

Nel corso dellโ€™anno sono in programma altre attivitร , tra le quali un ricordo di Luigi Einaudi nel corso degli incontri del Festival della TV (24-26 maggio | Dogliani) ed รจ in progettazione un presidio permanente della Fondazione Luigi Einaudi di Torino presso la Biblioteca Civica.

Tutte le iniziative in programma saranno realizzate in sinergia con la Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Torino. Si ringrazia inoltre la famiglia Einaudi per la gentile collaborazione.