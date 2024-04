Oggi a Marene i funerali di Antonio Marengo

In lutto la comunità di Marene: dopo oltre una settimana di degenza al CTO di Torino è morto Antonio Marengo.



Sessantaseienne e residente in via Salza – dove si trova anche la sua azienda agricola – Marengo è rimasto vittima di un incidente agricolo nella giornata del 2 aprile scorso. I soccorsi, riconoscendo come gravi le sue condizioni di salute sin da subito, l’hanno tradotto con l’eliambulanza nel reparto di Rianimazione del nosocomio torinese.



Marengo lascia la moglie Margherita, i figli Pier Giuseppe ed Emanuele e le sorelle Mariuccia e Marina. Nella mattinata di oggi (giovedì 11 aprile) i funerali nella chiesa della Natività di Marene.