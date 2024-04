Corso Avanzato di Excel: Approfondisci le tue Competenze e Sfrutta al Massimo il Software

Excel è uno dei software più richiesti nel mondo del lavoro e utilizzarlo a livello avanzato permette di ottimizzare il tuo lavoro quotidiano, automatizzando processi e aumentando l'efficienza, insomma risparmiare un sacco di tempo!



Se vuoi dare una svolta alla tua carriera professionale il corso avanzato di Excel in avvio a Mondovì è la scelta perfetta per te: imparerai funzioni avanzate come filtri, formattazione condizionale, tabelle pivot e macro.



Il corso si terrà ogni lunedì sera dalle 19:00 alle 22:00, offrendoti la flessibilità necessaria per bilanciare formazione e impegni quotidiani. Durante le lezioni, avrai l'opportunità di alternare momenti teorici a sessioni pratiche: il docente Paolo Canella ha preparato un vasto set di esercizi per fornirti tutti gli strumenti necessari per acquisire una conoscenza approfondita delle funzioni più complesse del software.



È richiesta una conoscenza di base del software per partecipare al corso avanzato e i posti disponibili sono max 16. Riservane subito uno qui.



Il corso avanzato è suddiviso in due parti principali:



Approfondimento delle funzioni Excel per gestire date e ore, criteri di analisi dei dati e studio di funzioni avanzate.

Automatizzazione dei dati tramite operazioni di estrazione, analisi dei dati tabellari e funzioni Pivot, oltre a grafici complessi e utilizzo di Macro.



Non perdere l'opportunità di potenziare le tue competenze e migliorare il tuo profilo professionale con il nostro corso avanzato di Excel.



Per ulteriori informazioni e per iscrizioni, contattaci al n 017442135 oppure riserva un posto sul nostro sito web https://cfpcemon.it/v/formazione/excel?sku=553959002003