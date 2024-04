Il circolo Acli "Amis dal Frise" ha rinnovato le cariche del direttivo

Il circolo Acli “Amis dal Frise” della piccola frazione di Monterosso Grana ha recentemente rinnovato il consiglio direttivo.

Nella carica di presidente è stato eletto Gabriele Luciano, che sarà coadiuvato da Andrea Menardi (vicepresidente), Federico Luciano (segretario) e dai consiglieri Maria Teresa Durbano, Luciana Doriano, Secondo Arneodo, Fabio Luciano, Franco Durbano, Aldo Durbano.

All’assemblea era presente Marco Dalmasso, coordinatore della segreteria provinciale ACLI Cuneo, che a nome della Presidenza e di tutta l’associazione ha ringraziato il presidente Secondo Arneodo e il direttivo uscente, anche per la generosità dimostrata, con la donazione di 300 euro per l’acquisto della TAC per l’Ospedale S. Croce di Cuneo e di 700 euro per la chiesa di San Giovanni Battista di Frise.

Anche il giovane neo-presidente di “Amis dal Frise” ha espresso riconoscenza per il lavoro del precedente direttivo:

“Ringrazio di cuore Secondo Arneodo e Agnese Durbano che hanno fondato e guidato il nostro sodalizio per 8 anni. Grazie a loro abbiamo contribuito a raccogliere parte dei fondi impiegati nel restauro della nostra chiesa settecentesca e del campanile e ci siamo sempre resi disponibili per l’organizzazione della festa di San Bartolomeo. Anche quest’anno ci impegneremo in tal senso e cercheremo di collaborare sempre meglio con il Comune e con gli altri circoli Acli di Monterosso Grana, mettendoci a disposizione nelle varie attività che verranno”.