Ampia partecipazione a Bra per l'incontro di fotografia con Michele Bracciotti

Giovedì 11 aprile a Bra si è parlato di fotografia. A farlo è stato un noto professionista cittadino, Michele Bracciotti, il cui estro e la cui creatività si esplicano in molti ambiti, dalla ceramica alla fotografia, appunto, ove raggiunge risultati ragguardevoli che è stato possibile apprezzare in diversi allestimenti predisposti negli ultimi anni in città e non solo.

Naturale dunque che Bracciotti fosse protagonista di una chiacchierata informale sulle specificità e potenzialità della fotografia svoltasi nel pomeriggio di giovedì 11 aprile presso la sede della associazione culturale Brarte presieduta da Agata Comandè.