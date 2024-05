Anche il ministro Crosetto per l'inaugurazione della scuola ristrutturata "Muzzone" di Racconigi

I lavori, recentemente conclusi hanno interessato diversi aspetti dell'edificio scolastico, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza, rappresentando un importante investimento per il futuro della scuola B. Muzzone e per l'intera comunità di Racconigi. La scuola, infatti, è un luogo fondamentale per la crescita e l'educazione dei giovani, e la sua riqualificazione contribuisce a creare un ambiente più accogliente, sicuro e stimolante per l’apprendimento.

La cerimonia di inaugurazione sarà l'occasione per presentare i risultati dei lavori e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto.