L'associazione WoW rinnova i vertici: Davide Merlino nuovo presidente

Venerdì 29 marzo, presso la sede dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW i cui soci fondatori sono Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e ATL del Cuneese.



Nominato Presidente Davide Merlino, in rappresentanza della Fondazione CRC. Lo accompagneranno nei prossimi 3 anni di attività i Consiglieri Enea Cesana (Fondazione CRC), Giorgio Garelli (Fondazione CRC), Laura Marino (Fondazione CRC), Patrizia Dalmasso (Cam.Com. Cuneo), Sergio Vacchetti (Cam.Com. Cuneo), Mauro Bernardi (ATL del Cuneese), Paolo Bongioanni (ATL del Cuneese), Bruno Bertero (Ente Turismo Langhe Monferrato Roero) e Simone Manzone (Ente Turismo Langhe Monferrato Roero).



“Ringrazio il Presidente uscente Beppe Artuffo per l’ottimo lavoro svolto nei suo i due mandati. – dichiara Davide Merlino – Con il nuovo Consiglio continueremo l’intensa attività di promozione del Cuneese quale terra vocata per l’outdoor focalizzando sempre più le azioni sul mercato italiano ed estero, anche stimolando nuovi stakeholder ad interessarsi delle nostre attività”.