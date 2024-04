Bra, serata informativa sull'Estate Bimbi e Ragazzi 2024

Lunedì 22 aprile, a partire dalle 18,30, presso il Centro polifunzionale "Giovanni Arpino" in Largo della Resistenza si terrà la serata informativa in merito all'edizione 20024 dei servizio di Estate Bimbi e Ragazzi comunale per i bambini della scuola d'infanzia e della primaria. L'ingresso è aperto a tutti.