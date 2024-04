Racconigi, eletto il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Martedì 9 aprile si sono svolte, per la prima volta a Racconigi, le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi e della ragazze: i votanti sono stati ben 255, tra alunni delle classi quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria, con un’affluenza del 92,39%.

Ogni classe della seconda media dell’Istituto Muzzone ha potuto presentare un progetto di lavoro e un elenco di quattro nominativi designati alla carica di consiglieri; a trionfare è stata la squadra “Uniti per Racconigi”, con il nuovo sindaco Achille Lanfranca e i consiglieri Giulia Todea, Simone Tedesco e Riccardo Mollo.

Sono stati inoltre eletti Emma Berbotto, Rida Ennaqadi, e Romina Pepaj, per la squadra “I rivoluzionari”, Mattia Ronco, Marta Braida e Martina Dallosta, per la squadra “Facciamoci sentire!!!”, e Vanessa Preka, Tommaso Lanfranco e Carola Greco, con il progetto “Salviamo ciò che distruggiamo”.

“Fin dall’inizio, come Amministrazione, abbiamo fortemente creduto in questo progetto, che consente ai giovani cittadini di diventare parte attiva della comunità ed esprimere le proprie idee, esigenze e perplessità –commenta la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio- I ragazzi e le ragazze sono il nostro futuro, per questo è importante investire nelle loro crescita, rendendoli cittadini consapevoli e responsabili, che potranno contribuire al progresso e al benessere della nostra comunità”.

La prima seduta pubblica del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Racconigi è stata convocata per venerdì 19 aprile, alle ore 18, nella sala consiliare del palazzo comunale. Nel corso della riunione verranno presentati i nuovi eletti e le loro proposte progettuali.

“Desidero esprimere un sincero apprezzamento a tutti gli alunni che hanno collaborato fattivamente alla piena riuscita dell’evento, che ha determinato l’elezione dei nostri rappresentanti al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, per l’alto senso civico dimostrato – interviene la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Muzzone di Racconigi, Michela Busso- Ringrazio, per la disponibilità offerta, tutti i docenti, che, spendendosi per la realizzazione di questo progetto, hanno permesso all’Istituto di vivere questa esperienza, credendo nel valore e nelle capacità dei ragazzi e delle ragazze. Infine, ringrazio il Sindaco Valerio Oderda e tutta l’Amministrazione del Comune di Racconigi per aver condiviso con la scuola un momento tanto importante e significativo. Ai consiglieri neo eletti e neo elette auguro buon lavoro con l’auspicio che sia l’inizio di un percorso di crescita al servizio della comunità scolastica”.

“Non vedo l’ora di poter ascoltare le proposte e di poter coinvolgere i ragazzi e le ragazze, nonché il loro sindaco, nelle vicende della nostra Racconigi, un passo in più nel segno della condivisione”, conclude il sindaco Valerio Oderda.