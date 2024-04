Riaprirà ufficialmente le porte a Fossano il rinnovato villaggio sportivo "F. Bongioanni" con il nome di 'Vispo' affiliato come centro US ACLI SSD

L’inaugurazione si svolgerà venerdì 19 aprile al mattino e sarà seguita, nei giorni 20 e 21 (sabato e domenica), da due Open Day in cui è possibile provare gratuitamente le attività di padel, pickleball, tennis e beach volley, prenotando al 3475942858.

L’impianto accoglie ben 3 campi da padel panoramici, 2 campi da pickleball, un’area fitness e di riscaldamento, all’interno di una tensostruttura di 1.370 metri quadrati, oltre a 4 campi da tennis in terra rossa e 2 campi da beach volley nell’area esterna.

Sarà, inoltre, presente un’area food con televisione e una saletta adibita ad area meeting. Nel parco di circa 13.000 metri quadrati, immerso nel verde, sarà allestita un’area bimbi dotata di giochi e potranno essere accolti anche gli animali.

Il progetto è scaturito dalla sinergia del Comune di Fossano con la Banca Territorio del Monviso e l’azienda “Peraria” di Villafalletto, alla quale, lo scorso gennaio, è stata affidata la gestione per i prossimi sei anni.

Soddisfatto il presidente provinciale delle ACLI cuneesi, Elio Lingua: “Si tratta di un’iniziativa bella e importante per tutta l’area fossanese, che seguiremo e sosterremo. Come ACLI e US ACLI siamo un’associazione popolare e quindi a partire dai bambini, agli adulti, alle persone con disabilità siamo impegnati a 360° nelle proposte positive come questa”.

Attilio Degioanni presidente provinciale US ACLI ha commentato: “Sicuramente è una bella notizia per i fossanesi l’apertura del centro sportivo Vispo. Avere un luogo dove poter socializzare e praticare diverse discipline sportive è importante, aiuta i giovani nel loro percorso di crescita e di formazione, e i meno giovani a mantenere una forma fisica buona. Siamo felici che la dirigenza abbia scelto l’US ACLI come Ente di Promozione Sportiva per l’affiliazione. L’US ACLI da sempre è molto attento alla promozione dello sport di base e lo sport per tutti.