Amministrative, a Sanfrè scende in campo Marco Bergesio

Marco Bergesio, responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Ceresole d’Alba sarà uno dei candidati a sindaco nelle prossime elezioni amministrative di giugno a Sanfrè.

“Essendo nato, cresciuto e avendo vissuto da sempre a Sanfrè, conosco bene la nostra realtà. Ho pensato di candidarmi perché ritengo che negli ultimi anni ci sia stato un decadimento sociale che ha reso Sanfrè un paese dormitorio: nonostante il notevole incremento demografico, mancano attività e servizi, sia per i giovani che per gli anziani. Le attività commerciali rimaste nel centro cittadino sono poche e non ci sono più le piccole botteghe al dettaglio che un tempo ci rendevano una comunità più attiva”.

Con che squadra intende presentarsi alle elezioni?

“Siamo una squadra varia, ma soprattutto giovane e con tanta voglia di mettersi a lavorare per raggiungere un cambiamento positivo e concreto. Il nostro gruppo comprende diverse professionalità che potranno essere messe a disposizione del paese: esperti in legge, servizi sociali, educazione scolastica, eventi, arte e musica, comunicazione, viabilità, progettazione e riqualificazione urbana. La nostra caratteristica più bella? La sintonia, la stima e il rispetto reciproci, l’obiettivo comune e i valori condivisi su cui baseremo l’impegno per svolgere al meglio il nostro lavoro."

Cosa si sente di dare come primo cittadino?

“Innanzitutto, la mia esperienza di 25 anni all’interno della “macchina comunale”. Conosco molto bene come funziona la gestione di un piccolo comune e ho visto cambiare molte cose, non tutte in termini positivi. Le semplificazioni, a volte, non hanno fatto che complicare ancor di più i rapporti fra cittadino e la pubblica amministrazione, la burocrazia è aumentata e soprattutto gli anziani sono in difficoltà.”

Avete già un programma definito?

“Per buona parte, sì. Abbiamo suddiviso il programma in 8 punti principali dedicati alla comunità, alle azioni per costruire un paese sempre più verde e sostenibile, alla sicurezza, all’intrattenimento e alla cultura, alle attività sportive per i giovani e alla valorizzazione delle frazioni che vorrei più coinvolte nel tessuto sociale. Ma abbiamo in programma anche pre e doposcuola - servizi di cui le famiglie sanfredesi hanno bisogno.”

Nelle prossime settimane la lista guidata da Marco Bergesio organizzerà una serie di incontri con la popolazione del concentrico e delle frazioni.