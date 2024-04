Lo storico Claudio Vercelli terrà l’orazione ufficiale alla tradizionale fiaccolata della Liberazione di Cuneo

A un anno di distanza dalla visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Città di Cuneo si prepara a celebrare la festa della Liberazione dal nazifascismo.



Nei giorni che precedono il 25 aprile - e il giorno stesso - sono in programma svariati eventi, tra incontri, spettacoli, concerti, gite e mostre, per ricordare e condividere i valori della Resistenza nei luoghi della città medaglia d’oro. Valori come democrazia, libertà e uguaglianza che, tra il 1943 e il 1945, hanno animato migliaia di donne e di uomini che si sono schierati al fianco degli Alleati, preparando il terreno per la nascita della Costituzione e della Repubblica.



Mercoledì 24 aprile, in serata, si svolgerà la tradizionale Fiaccolata della Libertà, con ritrovo alle ore 20.30 presso il Monumento alla Resistenza, dove il giornalista e storico contemporaneista Claudio Vercelli terrà l’orazione ufficiale. Sarà presente anche la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, per il consueto saluto istituzionale.



La conseguente fiaccolata sarà accompagnata dalla Banda Musicale “Duccio Galimberti” della Città di Cuneo. Il corteo, con partenza dalla “Montagnola” attraverserà corso Dante e corso Nizza, per giungere nella piazza intitolata a Galimberti, di fronte al balcone dal quale l’eroe nazionale della Resistenza tenne il celebre discorso il 26 luglio 1943 (al piano dei locali che oggi ospitano l’omonima Casa-Museo).



Alle ore 21.30, in Piazza Virginio, dopo la lettura di testimonianze di Resistenza di ieri e di oggi, si svolgerà il concerto dei Mahout. La band, nata a Pinerolo, è composta da musicisti professionisti che militano o hanno militato in alcune delle formazioni più interessanti del panorama musicale italiano e internazionale (Africa Unite, Meg, Dave Hillyard and The Rocksteady7, Jr Thomas & The Volcanos, Niccolò Fabi, Architorti e Levante). Con loro sul palco ci sarà Bunna (al secolo Vitale Bonino), cantante e chitarrista, ma soprattutto fondatore – con Madaski (Francesco Maudullo) - dei mitici Africa Unite, la band che ha fatto la storia del reggae in Italia.



Il giorno successivo, giovedì 25 aprile, a partire dalle ore 9.15 e per tutta la mattinata, si svolgeranno le cerimonie istituzionali di commemorazione dei caduti. Si inizierà dai Giardini Fresia con l’omaggio della Città di Cuneo al Monumento ai Caduti, per poi proseguire alle ore 9.30 con la deposizione corone al Monumento alla Resistenza alla presenza delle Autorità.



In seguito, gli omaggi verranno effettuati presso la Caserma “Ignazio Vian” a S. Rocco Castagnaretta in prossimità del Cippo in memoria dello stesso Vian, alla tomba di Duccio Galimberti nel Santuario Madonna degli Angeli e al Cippo di Tetto Croce.



Alle ore 10.30 la cerimonia proseguirà al Cimitero Urbano, dove presso il Mausoleo ai Partigiani avrà luogo una celebrazione religiosa, con omaggio e deposizione corone e lettura della poesia di Gino Giordanengo. Seguiranno omaggi e deposizione corone presso la tomba del sindaco Ettore Rosa, il Famedio e l’Ossario Militari Caduti.



Si segnala che il giorno 25 sarà a disposizione una navetta gratuita per seguire la cerimonia istituzionale di commemorazione dei caduti.



La giornata si chiuderà alle ore 21 al Teatro Toselli dove andrà in scena “Qualcuno troverà il mio nome - Narrazione sulla vita di Lidia Rolfi”, spettacolo a cura della Compagnia “Duilio del Prete” con la collaborazione dell’Accademia Teatrale “G. Toselli”. Il testo è liberamente rielaborato da Chiara Giordanengo. Regia di Luigi Cando, aiuto-regia Claudia Ferrari, musica e luci di Marco Verra.