Un successo da tutto esaurito lo spettacolo buschese di Filippo Caccamo

Dopo Enrico Galiano, Matteo Saudino e Alberto Pellai, prosegue con un altro appuntamento il Festival “Verso il Polo”, percorso di accompagnamento verso l’inaugurazione ufficiale della nuova scuola: ieri sera Filippo Caccamo, attore, regista e autore teatrale, noto al grande pubblico come il comico che dato voce agli insegnanti e alla scuola, ha letteralmente catturato il pubblico che aveva risposto con un immediato Tutto esaurito al cine-teatro Lux appena dopo l’annuncio della data.



“Siamo molto soddisfatti – dice la assessora Lucia Rosso che segue l’iniziativa – per il riscontro che ottengono sia gli incontri sia i laboratori pensati per arrivare all’apertura del nostro nuovo polo scolastico con eventi che sottolineano anche gli aspetti educativi e sociali del mondo Scuola”.



Il Festival Verso il Polo - Busca è promosso dal Comune in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Carducci", grazie al sostegno della Fondazione CRC. Peer la serata di ieri si ringraziano anche i curatori del teatro-cinema Lux.