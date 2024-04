Un successo la serata meteo di Busca con Andrea Vuolo

Nell’ambito della Giornata della meteorologia 2024 organizzata da Datameteo Educational in collaborazione con la Città, venerdì scorso, 12 aprile, si è svolta un’affoltata serata con ospite il meteorologo Rai Andrea Vuolo dal titolo “Eventi estremi agricoltura e natura in un clima che cambia”. L’incontro è stato introdotto dal sindaco Marco Gallo e dalla assessora Beatrice Aimar ed è stato condotto da Doriano Mandrile, con la partecipazione di Giulia Perin, textile green designer, Ivano Valmori, ceo di ImageLine, Lorenzo Mozzo, meteolanterna e Dante Bruno e Cristina Demarchi, cantori delle tradizioni locali.



Clima, eventi estremi, agricoltura e natura: questi gli argomenti affrontati



Nel corso della serata sono stati premiati due ragazzi che hanno volato da Busca sulla mongolfiera Air Duo Chair pensata per le persone con difficoltà motorie: “In questi anni – ha spiegato l’assessora ai Sevizi sociali Aimar - abbiamo lavorato molto per rendere Busca più accessibile e fruibile a tutti e l'attenzione all'inclusione è sempre stata alta. Permettere il volo in mongolfiera anche alle persone con difficoltà motorie è un elemento di inclusività che qualifica la nostra città. Rinnovo i miei ringraziamenti all'associazione DataMeteo Educational e al suo presidente Paolo Caraccio per questa opportunità e per tutte le iniziative che porta avanti sul territorio buschese sul clima, coinvolgendo anche gli alunni."



La Giornata della meteorologi 2024 ha in programma un’ulteriore appuntamento per domenica 26 maggio al parco Ingenium, in occasione della Fiera di Maggio, con l’allestimento di laboratori e le presentazioni di varie esperienze varie, come quella dei Ciceroni del clima, della natura e dei colori realizzata nelle scuole.