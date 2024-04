A Sommariva Perno un concorso di pittura per esaltare la bellezza del “paese della Bela Rosin”

Il 30 maggio 1954 nasceva la Sagra della Fragola di Sommariva Perno. In quella domenica di 70 anni fa furono premiati i primi produttori sommarivesi e gli organizzatori della festa accolsero i visitatori con cestini di fragole decorati con nastri tricolori.

Un “compleanno” dunque da celebrare degnamente. Lo farà la Pro Loco con un programma intenso di eventi di cui si parlerà.

Si comincerà però facendo rivivere una iniziativa antica, quando nel 1960, per inaugurare la nuova piazza Europa, fu organizzata una grande estemporanea di pittura. Per questo la Pro-Loco di Sommariva Perno e il Centro culturale San Bernardino, in collaborazione e con il patrocinio del Comune, organizzano la seconda edizione del Concorso di Pittura Estemporanea “SAGRA DELLA FRAGOLA” di Sommariva Perno con lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per esaltare la bellezza del “paese della Bela Rosin” e del territorio che lo circonda.

La manifestazione si svolgerà domenica 19 maggio dalle ore 7,00 alle ore 18,00 con qualsiasi tempo. In caso di pioggia, infatti, gli artisti che non disporranno di mezzi di riparo propri si potranno sistemare sotto i portici di piazza Europa o di Viale delle Fragole o nel sottopalestra di Via San Giovanni in modo che i visitatori possano comunque vederli all'opera.

Nella ricorrenza della 70a Sagra della Fragola, il soggetto delle opere deve contenere obbligatoriamente un richiamo alla fragola, oltre che al paese, al suo territorio, ai personaggi e a tutte quelle caratteristiche che hanno reso Sommariva Perno una dei paesi simboli del Roero.

Gli artisti potranno scegliere la postazione che preferiscono nell’ambito di tutto il concentrico (da inizio del viale di via Roma davanti alla chiesa dell’Annunziata fino a piazzetta Mirafiori) e le opere dovranno essere dipinte sul posto.

I lavori devono essere finiti e consegnati entro le 18,00 per consentire alla giuria di scegliere i tre vincitori. Tutte le opere verranno poi esposte nella chiesa di San Bernardino per una grande mostra collettiva, aperta venerdì 24 e sabato 25 maggio dalle ore 17.00 alle 19.00 e domenica 26 maggio dalle ore 10.00 alle12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. In tali orari, tutti i visitatori della mostra saranno invitati a votare l'opera preferita con lo scopo di attribuire un “Premio speciale del pubblico”. La premiazione avverrà poi domenica 26 maggio alle ore 18.30 presso il Palatenda di Piazza Europa. Saranno assegnati premi molto importanti:

Premio “Comune di Sommariva Perno” dell’importo di € 600 al 1° classificato

Premio “Ditta LIFE S.p.a.” di € 450 al 2° classificato

Premio “Ditta BERTERO CANTIERI s.r.l.” di € 300 al 3° classificato

“Premio speciale del pubblico” di € 200 all’opera più votata dai visitatori.

Sono previsti altri premi o segnalazioni che verranno decisi dal comitato organizzativo e dalla commissione giudicante nel corso della manifestazione.

Per informazioni o chiarimenti basta telefonare a Giovanni Dellavalle, Presidente Pro Loco (366 5248119), Andrea Cane, presidente Centro culturale San Bernardino (339 8178347), oppure a Gianluca Ciceri (3927242004), che ha lanciato lo scorso anno l'idea del concorso e continua a seguirla.

Si spera, come è avvenuto lo scorso anno, in una buona risposta da parte degli artisti, anche dei tanti pittori sommarivesi, che potranno cimentarsi “dal vivo” a ritrarre luoghi, scorci, momenti del loro paese. Sul sito della Pro Loco (info@prolocosommarivaperno.it) e del Centro culturale San Bernardino (info@centroculturalesanbernardino.it) si può consultare e scaricare il Regolamento del concorso, che i partecipanti sono ovviamente tenuti a conoscere.

Gli organizzatori